Имеем складские помещения в Киевской обл., Медвинская ОТГ под производство сетки рабицы. Приглашаем принять участие в высокодоходном бизнесе (Долевое участие). Требуема сумма 150 000 грн. Окупаемость 1 год.
SarmatiaGroup написав:Имеем складские помещения в Киевской обл., Медвинская ОТГ под производство сетки рабицы. Приглашаем принять участие в высокодоходном бизнесе (Долевое участие). Требуема сумма 150 000 грн. Окупаемость 1 год.
SarmatiaGroup написав:Имеем складские помещения в Киевской обл., Медвинская ОТГ под производство сетки рабицы. Приглашаем принять участие в высокодоходном бизнесе (Долевое участие). Требуема сумма 150 000 грн. Окупаемость 1 год.
Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин КВЕД 2010 Клас 25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин в Україні
Клас 25.93 включає:
виробництво металевих канатів, тросів, кабелю, плетених шнурів і подібних виробів виробництво неізольованого металевого кабелю, ізольованого кабелю, не призначеного для проведення електрики виробництво ізольованого дроту або дроту із сердечником виготовлення виробів із дроту: колючого дроту, дротяної загорожі, грилів, сіток, тканини тощо виробництво ізольованих електродів для електродугового зварювання виробництво цвяхів і кнопок виробництво пружин (крім пружин для годинників): пластинчастих пружин, ґвинтових пружин, торсіонних пружин листових пружин виробництво ланцюгів, крім привідних ланцюгів