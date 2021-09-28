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Производство сетки рабицы

Производство сетки рабицы
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:24

Производство сетки рабицы

Имеем складские помещения в Киевской обл., Медвинская ОТГ под производство сетки рабицы.
Приглашаем принять участие в высокодоходном бизнесе (Долевое участие).
Требуема сумма 150 000 грн.
Окупаемость 1 год.


ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"
УКРАИНА, КИЕВ
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
SarmatiaGroup
 
Повідомлень: 22
З нами з: 22.08.21
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:43

Re: Производство сетки рабицы

SarmatiaGroup написав:Имеем складские помещения в Киевской обл., Медвинская ОТГ под производство сетки рабицы.
Приглашаем принять участие в высокодоходном бизнесе (Долевое участие).
Требуема сумма 150 000 грн.
Окупаемость 1 год.


ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"
УКРАИНА, КИЕВ
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
Ох і заспамили ви форум, усюди гроші треба вам, ще й на різні проекти. Хто ви - посередник, виробник всього на світі, шахрай?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:49

Re: Производство сетки рабицы

Ми залучаємо кошти в різні проєкти.
Виробництво сітки наразі в пріоритеті. Пропонуємо 30% долі в бізнесі (150 000грн.)
А ви хто?
SarmatiaGroup
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:50

  Rimlyanin1 написав:
SarmatiaGroup написав:Имеем складские помещения в Киевской обл., Медвинская ОТГ под производство сетки рабицы.
Приглашаем принять участие в высокодоходном бизнесе (Долевое участие).
Требуема сумма 150 000 грн.
Окупаемость 1 год.


ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"
УКРАИНА, КИЕВ
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
Ох і заспамили ви форум, усюди гроші треба вам, ще й на різні проекти. Хто ви - посередник, виробник всього на світі, шахрай?


Ми залучаємо кошти в різні проєкт.
Виробництво сітки наразі в пріоритеті. Пропонуємо 30% долі в бізнесі (150 000грн.)
А ви хто?
SarmatiaGroup
 
Повідомлень: 22
З нами з: 22.08.21
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:57

Производство сетки рабицы

Предлагаем подробный бизнес план производства сетки рабицы.

ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"
УКРАИНА, КИЕВ
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
SarmatiaGroup
 
Повідомлень: 22
З нами з: 22.08.21
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:12

Производство сетки рабицы

Автоматический станок для производства сетки рабицы
130 000 грн/штука

https://flagma.ua/uk/avtomaticheskiy-st ... 21874.html
SarmatiaGroup
 
Повідомлень: 22
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:39

Производство сетки рабицы

Наши производственные помещение, Ваше оборудование. Производственные мощности 1000 м в день, три вида сетки.


ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"
УКРАИНА, КИЕВ
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
SarmatiaGroup
 
Повідомлень: 22
З нами з: 22.08.21
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:49

Производство сетки рабицы

Качественные трубы для забора

http://metalloprofil.kiev.ua/produkciya ... dlq-zabora
SarmatiaGroup
 
Повідомлень: 22
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:02

Производство сетки рабицы

Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин
КВЕД 2010 Клас 25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин в Україні

Клас 25.93 включає:

виробництво металевих канатів, тросів, кабелю, плетених шнурів і подібних виробів
виробництво неізольованого металевого кабелю, ізольованого кабелю, не призначеного для проведення електрики
виробництво ізольованого дроту або дроту із сердечником
виготовлення виробів із дроту: колючого дроту, дротяної загорожі, грилів, сіток, тканини тощо
виробництво ізольованих електродів для електродугового зварювання
виробництво цвяхів і кнопок
виробництво пружин (крім пружин для годинників):
пластинчастих пружин, ґвинтових пружин, торсіонних пружин
листових пружин
виробництво ланцюгів, крім привідних ланцюгів


ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"
УКРАИНА, КИЕВ
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
SarmatiaGroup
 
Повідомлень: 22
З нами з: 22.08.21
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:07

Производство сетки рабицы

Получить сертификат ISO 9001:2015 для производства сетки рабицы

http://1-tender.com/ru?gclid=CjwKCAjw-s ... q8QAvD_BwE




ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"
УКРАИНА, КИЕВ
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
SarmatiaGroup
 
Повідомлень: 22
З нами з: 22.08.21
Подякував: 0 раз.
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