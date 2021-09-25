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Україна оскаржить новий газовий контракт Угорщини та РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:16
Мадярский МИД вчера отшил Украину на место. Правильно и сделал.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:24
vitaliian написав: parus1952 написав:
аналогично, подать в суд на соседа, что он покупает дешевле у кого-то, а не дороже но у него, маразм полный. Не понимаю, как такое можно заявлять государственным лицам?
Потому что это их уровень, называется все им должны. Вы давно с чиновниками общались? Разговор ещё с порога начинается с того, что вы ему должны, а он не должен никому и ничего.
недавно общался, приходило в гости одно, у меня такие беседы проходят по другому, особенно если заходят в мой двор (частный дом)
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