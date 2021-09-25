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Україна оскаржить новий газовий контракт Угорщини та РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 вер, 2021 21:25
Corpocrator у нас так многие свистят, а потом либо переобуваются, либо сваливают))
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rapyd777
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