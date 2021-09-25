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Україна оскаржить новий газовий
контракт Угорщини та РФ

Україна оскаржить новий газовий контракт Угорщини та РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:58

Прямо как по Шекспиру в пяти актах "Укрощение строптивой"))
PS Последними "предадут" поляки, транзит однако начаника.... какой им сенс хоронить свой транзит в знак солидарности))
Пятый акт "Весь мир с нами, кроме Европы" и ходоки едут в Москву....
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:41

Походу поездка Зе на поклон в Москву неизбежна,

надо будет унижаться, просить что то...

хотя может зима теплая будет, пронесет :roll:
hno3
 
Повідомлень: 1145
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