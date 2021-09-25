Україна оскаржить новий газовий контракт Угорщини та РФ

Прямо как по Шекспиру в пяти актах "Укрощение строптивой"))
PS Последними "предадут" поляки, транзит однако начаника.... какой им сенс хоронить свой транзит в знак солидарности))
Пятый акт "Весь мир с нами, кроме Европы" и ходоки едут в Москву....
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Додано: Вів 28 вер, 2021 21:58
Прямо как по Шекспиру в пяти актах "Укрощение строптивой"))
PS Последними "предадут" поляки, транзит однако начаника.... какой им сенс хоронить свой транзит в знак солидарности))
Пятый акт "Весь мир с нами, кроме Европы" и ходоки едут в Москву....
Додано: Вів 28 вер, 2021 22:41
Походу поездка Зе на поклон в Москву неизбежна,
надо будет унижаться, просить что то...
хотя может зима теплая будет, пронесет
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