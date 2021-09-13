Державний і гарантований державою борг України станом на 31 серпня 2021 року склав 92,53 млрд доларів.
Дивися повний текст Держборг України скоротився за місяць майже на півмільярда доларів.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 15:26
Держборг України скоротився за місяць майже на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держборг України скоротився за місяць майже на півмільярда доларів.
Додано: Пон 27 вер, 2021 15:27
Так а куда остальные 2,2 миллиарда долларов дели ? МВФ нам подарил 2,7 миллиарда долларов! Гос. долг сократили на 0.5 миллиарда, а остальное просто про....... ну, тоесть, потеряли .... но это однозначно "перемога" !!
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