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Угорщина уклала новий газовий контракт з Росією - в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 20:36
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters з посиланням на главу МЗС Угорщини Петера Сийярто.
Дивися повний текст Угорщина уклала новий газовий контракт з Росією - в обхід України
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