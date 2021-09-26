Планується запровадити схему, за якою населення платитиме кожного місяця 1/12 від річного споживання.
Дивися повний текст Уряд та «Нафтогаз» готують для населення нову схему розрахунків за блакитне паливо.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:06
Уряд та «Нафтогаз» готують для населення нову схему...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд та «Нафтогаз» готують для населення нову схему розрахунків за блакитне паливо.
Додано: Вів 28 вер, 2021 12:06
Так давайте на год вперед сразубрать или на два-три, чтоб Витренкам премию было с чего выписать, за супер прибыль на сейчас.
Додано: Вів 28 вер, 2021 12:26
Есть счетчик газа, он реально показывает потребление. Хотят ввести скрытую предоплату.
Додано: Вів 28 вер, 2021 14:43
Это уже скрыто внедряется. Второй месяц многие ( в том числе и я) жалуются, что приходят счета не с реально израсходованными объёмами газа, а с "расчётными". Причём графы с текущими и предыдущими показаниями счётчиков, расходом в платёжках отсутствуют.
В Киевоблгазе ссылаются на инвентаризацию, длящуюся уже третий месяц, мол не волнуйтесь, потом сделаем перерасчёт.
Додано: Вів 28 вер, 2021 15:16
Додано: Вів 28 вер, 2021 17:07
Очередная бредятина для того,что бы запутать пересичных пересчётами.Есть СЧЁТЧИК вопрос закрыт.
Додано: Вів 28 вер, 2021 18:27
Додано: Вів 28 вер, 2021 23:00
мало того, что государство является самым большим спекулянтом газа, а теперь похоже просыпаются садисткие наклонности...
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