Соцмережа TikTok оголосила, що досягла позначки в 1 млрд активних користувачів - стільки користувачів використовували додаток хоча б раз протягом місяця.
Дивися повний текст TikTok досяг позначки в 1 мільярд активних користувачів щомісяця.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 вер, 2021 22:59
TikTok досяг позначки в 1 мільярд активних користувачів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст TikTok досяг позначки в 1 мільярд активних користувачів щомісяця.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 45 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|