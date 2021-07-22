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TikTok досяг позначки в 1
мільярд активних користувачів...

TikTok досяг позначки в 1 мільярд активних користувачів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:59

TikTok досяг позначки в 1 мільярд активних користувачів...

Пропонуємо до обговорення:
Соцмережа TikTok оголосила, що досягла позначки в 1 млрд активних користувачів - стільки користувачів використовували додаток хоча б раз протягом місяця.

Дивися повний текст TikTok досяг позначки в 1 мільярд активних користувачів щомісяця.
R2
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