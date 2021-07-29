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У рейтингу найбагатших
людей світу змінився лідер

У рейтингу найбагатших людей світу змінився лідер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 23:06

У рейтингу найбагатших людей світу змінився лідер

Пропонуємо до обговорення:
Засновник Amazon Джефф Безос поступився чолі Tesla Ілону Маску лідерство в рейтингу Forbes Real-Time.

Дивися повний текст У рейтингу найбагатших людей світу змінився лідер.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 23:07

при этом стоит помнить, что каждый +1 млрд. у богатых делает беднее примерно 1 млн. жителей планеты...
Тракторист
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Модератори: Ірина_, Модератор

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