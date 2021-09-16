У вересні середня заробітна плата в Києві збільшилася на 400 грн і склала вже 35,1 тис. грн.
Дивися повний текст Середня зарплата в Києві - 35 тис. грн - дослідження.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 09:43
Середня зарплата в Києві - 35 тис. грн - дослідження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата в Києві - 35 тис. грн - дослідження.
Додано: Сер 29 вер, 2021 09:47
Да какие 35 как минимум 70-120, у нас уже поляки и чехи на складах в Киеве работают
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