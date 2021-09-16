RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Середня зарплата в Києві -
35 тис. грн - дослідження

Середня зарплата в Києві - 35 тис. грн - дослідження
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:43

Середня зарплата в Києві - 35 тис. грн - дослідження

Пропонуємо до обговорення:
У вересні середня заробітна плата в Києві збільшилася на 400 грн і склала вже 35,1 тис. грн.

Дивися повний текст Середня зарплата в Києві - 35 тис. грн - дослідження.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95575
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:40

Re: Середня зарплата в Києві - 35 тис. грн - дослідження

почувствовал себя ущербным нищебродом
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 289
З нами з: 17.10.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:27

Посчитали наверняка по ожиданиям:
треть кандидатов, ищущих работу в Киеве, согласны получать до 18,4 тыс. грн;
42% ищут работу с окладом до 36,8 тыс. грн;
17% ищут вакансии с окладом до 55,2 тыс. грн;
на более высокую заработную плату (от 73 тыс. грн) рассчитывают 10% соискателей Киева.
pogorelets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 485
З нами з: 16.07.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:47

будет работёнка от 100 тыщ - напишите, рассмотрю ))
bobkasho
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:54

Re: Середня зарплата в Києві - 35 тис. грн - дослідження

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8731
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1563 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:50

Может не на те ресурсы по трудоустройству заходил но судя по вакансиям и зарплатам что видел, квалифицированный сотрудник приравнивается не к квалифицированому по "конкурентно способной" зп. Для кого такая статистика, замыливание глаз что в Украине все
forspame66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 14:14

Смішно читати таке
espanol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 199
З нами з: 24.02.14
Подякував: 169 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:29

Сколько можно врать в конце концов?Страна показухи.
Scotch
 
Повідомлень: 944
З нами з: 01.08.10
Подякував: 129 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві повернуть штрафи за порушення карантину
R2 » Чет 23 вер, 2021 13:25
3 275
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 вер, 2021 14:03
Nicolas21
У Києві за трафіком на дорогах будуть стежити камери зі...
R2 » Пон 20 вер, 2021 11:08
4 421
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 10:27
bukerman
Вартість квартир в Україні на первинному ринку — дослідження
R2 » Чет 16 вер, 2021 16:17
4 376
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 вер, 2021 18:32
safonovstanislav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10258)
29.09.2021 16:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.