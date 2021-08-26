Центральні банки різних країн розглядають питання про введення так званих цифрових валют від імені держави.
Дивися повний текст Михайло Федоров: цифровий долар, гривня, євро — суть складнощів і можливості.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 10:09
Михайло Федоров: цифровий долар, гривня, євро — суть...
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Дивися повний текст Михайло Федоров: цифровий долар, гривня, євро — суть складнощів і можливості.
Додано: Сер 29 вер, 2021 10:10
Кто бы мог подумать что профессия банкира может исчезнуть одной из первых?
Додано: Сер 29 вер, 2021 11:40
В Україні проведуть експеримент, потім всі подивляться, як не треба робити...
Додано: Сер 29 вер, 2021 16:28
Зеленский делает всё,что ему скажут.Так можно доэксперементироваться.
Додано: Чет 30 вер, 2021 06:04
Основная суть в том, что цифровую валюту можно эмитировать в неограниченных количествах с неограниченной скоростью, пока внезапно все не рухнет. Можно хоть сотни триллионов каждую секунду эмитировать и это никто не заметит. С бумажными деньгами такой фокус не пройдет. Их как минимум напечатать нужно, а напечатав развезти по банкам, выдать в кассе - все это долгий процесс с документированием и естественной защитой. Исчезнуть бумажные деньги тоже просто так не могут, нужно их физически изымать с рынка, что требует опять-же определенных действий с документированием. А электронная валюта сегодня есть, завтра нет и концов никто не найдет - все держится на честном слове частников, которые будут контролировать сервера
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