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Михайло Федоров: цифровий
долар, гривня, євро — суть...

Михайло Федоров: цифровий долар, гривня, євро — суть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:09

Михайло Федоров: цифровий долар, гривня, євро — суть...

Пропонуємо до обговорення:
Центральні банки різних країн розглядають питання про введення так званих цифрових валют від імені держави.

Дивися повний текст Михайло Федоров: цифровий долар, гривня, євро — суть складнощів і можливості.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:10

Кто бы мог подумать что профессия банкира может исчезнуть одной из первых?
4999499
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:40

В Україні проведуть експеримент, потім всі подивляться, як не треба робити...
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 16:28

Зеленский делает всё,что ему скажут.Так можно доэксперементироваться.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 06:04

Основная суть в том, что цифровую валюту можно эмитировать в неограниченных количествах с неограниченной скоростью, пока внезапно все не рухнет. Можно хоть сотни триллионов каждую секунду эмитировать и это никто не заметит. С бумажными деньгами такой фокус не пройдет. Их как минимум напечатать нужно, а напечатав развезти по банкам, выдать в кассе - все это долгий процесс с документированием и естественной защитой. Исчезнуть бумажные деньги тоже просто так не могут, нужно их физически изымать с рынка, что требует опять-же определенных действий с документированием. А электронная валюта сегодня есть, завтра нет и концов никто не найдет - все держится на честном слове частников, которые будут контролировать сервера :)
Цитрин
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