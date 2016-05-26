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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 вер, 2021 08:47
А кроме Сибаса, Пумба и ИзиПея больше нигде не наливают по коммуне?
И получается через некст24 только Сибас ее окешбечит?
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Додано: Пон 27 вер, 2021 08:53
slktym007 написав:
А кроме Сибаса, Пумба и ИзиПея больше нигде не наливают по коммуне?
И получается через некст24 только Сибас ее окешбечит?
Если есть викенд от таса то там окешбечивается комуна оплаченная через некст - 2% чистыми. Если виики нету - то новые не оформляют уже года 2,5-3
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Додано: Пон 27 вер, 2021 10:11
slktym007 написав:
А кроме Сибаса, Пумба и ИзиПея больше нигде не наливают по коммуне?
И получается через некст24 только Сибас ее окешбечит?
Еще можно картой идеи платить коммуналку через TAS2U. Такие оплаты идея окешбэчит, т.к. MCC-код будет не коммунальный.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:38
Давно в нуль-банку завезли депозити? Раніше не помічав.
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