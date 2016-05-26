А кроме Сибаса, Пумба и ИзиПея больше нигде не наливают по коммуне?
И получается через некст24 только Сибас ее окешбечит?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 вер, 2021 08:47
Окарта
А кроме Сибаса, Пумба и ИзиПея больше нигде не наливают по коммуне?
И получается через некст24 только Сибас ее окешбечит?
Додано: Пон 27 вер, 2021 08:53
Додано: Пон 27 вер, 2021 10:11
Додано: Чет 30 вер, 2021 04:37
О.Банке надо дать "Оскара" за креативность.
Оформил кто-то по твоей рефссылке карту - тебе дали 75, ему - 50.
Но! Вывести эти деньги ни ты, ни он не можете. Потому что минимум - 100 грн.
Следовательно, ты начинаешь искать еще одного. И он тоже, параллельно.
Улавливаете мысль? Это ж вечный двигатель! Моно нервно курит в углу
А на самом деле - это жлобство чистой воды. У Моно этот кешбэк идет в котел с общим. А здесь он отдельный.
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