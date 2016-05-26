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O.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 вер, 2021 08:47
А кроме Сибаса, Пумба и ИзиПея больше нигде не наливают по коммуне?
И получается через некст24 только Сибас ее окешбечит?
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slktym007
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Додано: Пон 27 вер, 2021 08:53
slktym007 написав:
А кроме Сибаса, Пумба и ИзиПея больше нигде не наливают по коммуне?
И получается через некст24 только Сибас ее окешбечит?
Если есть викенд от таса то там окешбечивается комуна оплаченная через некст - 2% чистыми. Если виики нету - то новые не оформляют уже года 2,5-3
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Додано: Пон 27 вер, 2021 10:11
slktym007 написав:
А кроме Сибаса, Пумба и ИзиПея больше нигде не наливают по коммуне?
И получается через некст24 только Сибас ее окешбечит?
Еще можно картой идеи платить коммуналку через TAS2U. Такие оплаты идея окешбэчит, т.к. MCC-код будет не коммунальный.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:38
Давно в нуль-банку завезли депозити? Раніше не помічав.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 04:37
О.Банке надо дать "Оскара" за креативность.
Оформил кто-то по твоей рефссылке карту - тебе дали 75, ему - 50.
Но! Вывести эти деньги ни ты, ни он не можете. Потому что минимум - 100 грн.
Следовательно, ты начинаешь искать еще одного. И он тоже, параллельно.
Улавливаете мысль? Это ж вечный двигатель! Моно нервно курит в углу
А на самом деле - это жлобство чистой воды. У Моно этот кешбэк идет в котел с общим. А здесь он отдельный.
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Искатель
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Додано: Чет 30 вер, 2021 06:43
Искатель написав:
О.Банке надо дать "Оскара" за креативность.
Оформил кто-то по твоей рефссылке карту - тебе дали 75, ему - 50.
Но! Вывести эти деньги ни ты, ни он не можете. Потому что минимум - 100 грн.
Следовательно, ты начинаешь искать еще одного. И он тоже, параллельно.
Улавливаете мысль? Это ж вечный двигатель! Моно нервно курит в углу
А на самом деле - это жлобство чистой воды. У Моно этот кешбэк идет в котел с общим. А здесь он отдельный.
Продолжу, мысль. Если финансовый номер не на Вайбере - то даже посмотреть/вывести невозможно бонус
. Двойной "Оскар"! P.S. Смена финансового номера - только через отделения(.
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jay2004
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:25
Искатель написав:
А на самом деле - это жлобство чистой воды. У Моно этот кешбэк идет в котел с общим. А здесь он отдельный.
Блин, тебе дали возможность немного получить денег, за то, что раньше не платили, а ты еще и недоволен?
я угораю просто
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omb
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:35
omb написав: Искатель написав:
А на самом деле - это жлобство чистой воды. У Моно этот кешбэк идет в котел с общим. А здесь он отдельный.
Блин, тебе дали возможность немного получить денег, за то, что раньше не платили, а ты еще и недоволен?
я угораю просто
Можно было реализовать в приложении (как у всех нормальных), а не через задний проход
Даже ПУМБ убегает из Вайбера в приложение, с кешбечной программой...
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jay2004
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:47
omb написав: Искатель написав:
А на самом деле - это жлобство чистой воды. У Моно этот кешбэк идет в котел с общим. А здесь он отдельный.
Блин, тебе дали возможность немного получить денег, за то, что раньше не платили, а ты еще и недоволен?
я угораю просто
Ну, скажем так, не дали, а только задом повертели пока...
Отвечаю в Вашем стиле.
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Искатель
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:50
jay2004 написав:
Даже ПУМБ убегает из Вайбера в приложение, с кешбечной программой
Это очень интересная информация. А когда, известно?
Завёл вайбер только из-за ПУМБы и туда как все ломанулись...Ужасно неудобно. Жду не дождусь, когда можно будет удалить аккаунт вайбер
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Amid
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