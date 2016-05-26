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O.Bank

O.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 08:47

Окарта

А кроме Сибаса, Пумба и ИзиПея больше нигде не наливают по коммуне?
И получается через некст24 только Сибас ее окешбечит?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 08:53

  slktym007 написав:А кроме Сибаса, Пумба и ИзиПея больше нигде не наливают по коммуне?
И получается через некст24 только Сибас ее окешбечит?

Если есть викенд от таса то там окешбечивается комуна оплаченная через некст - 2% чистыми. Если виики нету - то новые не оформляют уже года 2,5-3
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 10:11

  slktym007 написав:А кроме Сибаса, Пумба и ИзиПея больше нигде не наливают по коммуне?
И получается через некст24 только Сибас ее окешбечит?

Еще можно картой идеи платить коммуналку через TAS2U. Такие оплаты идея окешбэчит, т.к. MCC-код будет не коммунальный.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 16:38

Давно в нуль-банку завезли депозити? Раніше не помічав.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 04:37

О.Банке надо дать "Оскара" за креативность.
Оформил кто-то по твоей рефссылке карту - тебе дали 75, ему - 50.
Но! Вывести эти деньги ни ты, ни он не можете. Потому что минимум - 100 грн.
Следовательно, ты начинаешь искать еще одного. И он тоже, параллельно.
Улавливаете мысль? Это ж вечный двигатель! Моно нервно курит в углу :)

А на самом деле - это жлобство чистой воды. У Моно этот кешбэк идет в котел с общим. А здесь он отдельный.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 06:43

  Искатель написав:О.Банке надо дать "Оскара" за креативность.
Оформил кто-то по твоей рефссылке карту - тебе дали 75, ему - 50.
Но! Вывести эти деньги ни ты, ни он не можете. Потому что минимум - 100 грн.
Следовательно, ты начинаешь искать еще одного. И он тоже, параллельно.
Улавливаете мысль? Это ж вечный двигатель! Моно нервно курит в углу :)

А на самом деле - это жлобство чистой воды. У Моно этот кешбэк идет в котел с общим. А здесь он отдельный.


Продолжу, мысль. Если финансовый номер не на Вайбере - то даже посмотреть/вывести невозможно бонус :shock: . Двойной "Оскар"! P.S. Смена финансового номера - только через отделения(.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:25

  Искатель написав:А на самом деле - это жлобство чистой воды. У Моно этот кешбэк идет в котел с общим. А здесь он отдельный.
Блин, тебе дали возможность немного получить денег, за то, что раньше не платили, а ты еще и недоволен? :mrgreen: я угораю просто
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:35

  omb написав:
  Искатель написав:А на самом деле - это жлобство чистой воды. У Моно этот кешбэк идет в котел с общим. А здесь он отдельный.
Блин, тебе дали возможность немного получить денег, за то, что раньше не платили, а ты еще и недоволен? :mrgreen: я угораю просто


Можно было реализовать в приложении (как у всех нормальных), а не через задний проход :shock: Даже ПУМБ убегает из Вайбера в приложение, с кешбечной программой...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:47

  omb написав:
  Искатель написав:А на самом деле - это жлобство чистой воды. У Моно этот кешбэк идет в котел с общим. А здесь он отдельный.
Блин, тебе дали возможность немного получить денег, за то, что раньше не платили, а ты еще и недоволен? :mrgreen: я угораю просто

Ну, скажем так, не дали, а только задом повертели пока...
Отвечаю в Вашем стиле.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:50

Re: O.Bank

  jay2004 написав:Даже ПУМБ убегает из Вайбера в приложение, с кешбечной программой


Это очень интересная информация. А когда, известно?
Завёл вайбер только из-за ПУМБы и туда как все ломанулись...Ужасно неудобно. Жду не дождусь, когда можно будет удалить аккаунт вайбер
Amid
 
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