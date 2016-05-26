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O.Bank

O.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:16

  Amid написав:
  jay2004 написав:Даже ПУМБ убегает из Вайбера в приложение, с кешбечной программой


Это очень интересная информация. А когда, известно?
Завёл вайбер только из-за ПУМБы и туда как все ломанулись...Ужасно неудобно. Жду не дождусь, когда можно будет удалить аккаунт вайбер


Ближайший квартал, но очень бы хотелось с 1 октября.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:20

  Amid написав:
  jay2004 написав:Даже ПУМБ убегает из Вайбера в приложение, с кешбечной программой


Это очень интересная информация. А когда, известно?
Завёл вайбер только из-за ПУМБы и туда как все ломанулись...Ужасно неудобно. Жду не дождусь, когда можно будет удалить аккаунт вайбер

тоже интересно)) А я ведро на финномер установил ради 20% экстрабонусов Аналя. Но так и не получил за год предложений. И как-то эти 20% уже и не вспоминаются)
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:48

Re: O.Bank

  jay2004 написав:
  Flamingo написав:
  jay2004 написав:Если завтра сделать (28.09.2021) оплату с 10-00 до 18-00 - проведётся сентябрём или уже октябрём?

Процентов 80 что сентябрем


Це я чудово знаю... але мене цікавить саме цей кейс/питання.


Кейс в АТБ покупка від 27-го провелась вчора, ОККО теж від 27-го сьогодні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:53

  Amid написав:Завёл вайбер только из-за ПУМБы и туда как все ломанулись...Ужасно неудобно. Жду не дождусь, когда можно будет удалить аккаунт вайбер

Зайдите в настройки, пункт "Вызовы и сообщения" и выключите галку "Получать сервисные сообщения".
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:53

  Ой+ написав:
  jay2004 написав:
Це я чудово знаю... але мене цікавить саме цей кейс/питання.


Кейс в АТБ покупка від 27-го провелась вчора, ОККО теж від 27-го сьогодні.


Стару Ідею не маю, але завтра кешбек вранішній покаже...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:10

  Ой+ написав:
  jay2004 написав:
  Flamingo написав:Процентов 80 что сентябрем


Це я чудово знаю... але мене цікавить саме цей кейс/питання.


Кейс в АТБ покупка від 27-го провелась вчора, ОККО теж від 27-го сьогодні.

Ну так все в пределах того что я писал. Большшинство платежей картой проводятся по счету на второй рабочий день. Некоторые - на третий. Причем как правило - стабильно одни и те же торговцы. ОККО как раз из их числа - когда-то их мониторил (по какой-то карте было надо) то из 10 раз 9 проходили на третий день.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:23

ramzes4
Это сделано сразу же после установки
Дело не в сервисных сообщения, а в том, что банки, строители, магазины как видят, что есть на номере вайбер, не спрашивая начинают туда писать. А потом удивляются, что их информация не прочитана.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:28

Re: O.Bank

  Flamingo написав:ОККО как раз из их числа

Термінал у них авалівський.
Коли підгорає щодо виконання певних моментів, то треба перебдить.
Щоб не робити собі нерви, краще все ж таки мінімум за 3 роб. дні відкладати ідейні карточки, а при умові інтернет покупок, то деколи ще швидше.
Ой+
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