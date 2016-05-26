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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:58
а эта банка когда карты присылает?
регнулся в прошлую субботу, выбрал доставку на 1/10 курьеркой, в итоге висит надпись что представник банки ко мне сегодня приедет о_О но у нас в городе как-бы нет такой банки, и все другие банки высылают карты НП (но в апк тоже нет никаких посылок)
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:31
Starter написав:
а эта банка когда карты присылает?
регнулся в прошлую субботу, выбрал доставку на 1/10 курьеркой, в итоге висит надпись что представник банки ко мне сегодня приедет о_О но у нас в городе как-бы нет такой банки, и все другие банки высылают карты НП (но в апк тоже нет никаких посылок)
Курьер будет от МистЭкспресс кажисть. Сделайте нормальные копии паспорта и ИНН. Ко мне ТРИ раза приезжали с переделкой. Оформлялись в парке на скамейке. можно брать с собой термос и бутерброды
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:43
Amethyst написав:
Курьер будет от МистЭкспресс кажисть. Сделайте нормальные копии паспорта и ИНН. Ко мне ТРИ раза приезжали с переделкой.
ого о_О.
мне вчера как раз мист звонил, но я проспал) + они как раз пару посылей моих закинули в отделение, думал что по посылям звонили
+про копии в апк ничего не сказано, да и у нас почти село, хз где эти копии делать то
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:00
Starter написав: Amethyst написав:
Курьер будет от МистЭкспресс кажисть. Сделайте нормальные копии паспорта и ИНН. Ко мне ТРИ раза приезжали с переделкой.
ого о_О.
мне вчера как раз мист звонил, но я проспал) + они как раз пару посылей моих закинули в отделение, думал что по посылям звонили
+про копии в апк ничего не сказано, да и у нас почти село, хз где эти копии делать то
шукайте ксерокс )
а може МистЭкс умеет уже сам копии делать?
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Amethyst
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