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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:58

а эта банка когда карты присылает?

регнулся в прошлую субботу, выбрал доставку на 1/10 курьеркой, в итоге висит надпись что представник банки ко мне сегодня приедет о_О но у нас в городе как-бы нет такой банки, и все другие банки высылают карты НП (но в апк тоже нет никаких посылок)
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:31

  Starter написав:а эта банка когда карты присылает?

регнулся в прошлую субботу, выбрал доставку на 1/10 курьеркой, в итоге висит надпись что представник банки ко мне сегодня приедет о_О но у нас в городе как-бы нет такой банки, и все другие банки высылают карты НП (но в апк тоже нет никаких посылок)

Курьер будет от МистЭкспресс кажисть. Сделайте нормальные копии паспорта и ИНН. Ко мне ТРИ раза приезжали с переделкой. Оформлялись в парке на скамейке. можно брать с собой термос и бутерброды :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:43

Re: О.Bank

  Amethyst написав:Курьер будет от МистЭкспресс кажисть. Сделайте нормальные копии паспорта и ИНН. Ко мне ТРИ раза приезжали с переделкой.

ого о_О.
мне вчера как раз мист звонил, но я проспал) + они как раз пару посылей моих закинули в отделение, думал что по посылям звонили

+про копии в апк ничего не сказано, да и у нас почти село, хз где эти копии делать то
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:00

  Starter написав:
  Amethyst написав:Курьер будет от МистЭкспресс кажисть. Сделайте нормальные копии паспорта и ИНН. Ко мне ТРИ раза приезжали с переделкой.

ого о_О.
мне вчера как раз мист звонил, но я проспал) + они как раз пару посылей моих закинули в отделение, думал что по посылям звонили

+про копии в апк ничего не сказано, да и у нас почти село, хз где эти копии делать то

шукайте ксерокс )
а може МистЭкс умеет уже сам копии делать?
Amethyst
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З нами з: 05.05.21
Подякував: 51 раз.
Подякували: 159 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:03

Re: О.Bank

Amethyst написав:
  Starter написав:
  Amethyst написав:Курьер будет от МистЭкспресс кажисть. Сделайте нормальные копии паспорта и ИНН. Ко мне ТРИ раза приезжали с переделкой.

ого о_О.
мне вчера как раз мист звонил, но я проспал) + они как раз пару посылей моих закинули в отделение, думал что по посылям звонили

+про копии в апк ничего не сказано, да и у нас почти село, хз где эти копии делать то

шукайте ксерокс )
а може МистЭкс умеет уже сам копии делать?
Делал карту этой весной, приезжал чел на веле, под подъездом все оформляли, с первого раза. Никаких копий не делал, все что надо было у него было с собой.
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:17

  Starter написав:да и у нас почти село, хз где эти копии делать то
ищите сканер и принтер)
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:36

  jay2004 написав:
  Ой+ написав:
  jay2004 написав:
Це я чудово знаю... але мене цікавить саме цей кейс/питання.


Кейс в АТБ покупка від 27-го провелась вчора, ОККО теж від 27-го сьогодні.


Стару Ідею не маю, але завтра кешбек вранішній покаже...


Прийшов кешбек за оплату 28.09.
jay2004
 
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