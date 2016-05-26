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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:10

  Starter написав:
  Amethyst написав:Курьер будет от МистЭкспресс кажисть. Сделайте нормальные копии паспорта и ИНН. Ко мне ТРИ раза приезжали с переделкой.

ого о_О.
мне вчера как раз мист звонил, но я проспал) + они как раз пару посылей моих закинули в отделение, думал что по посылям звонили

+про копии в апк ничего не сказано, да и у нас почти село, хз где эти копии делать то

Делать или не делать копии документов прописывает банк в комментариях для курьера.
И курьер при созвоне озвучивает клиенту.
Если есть такое требование от банки, а копий нет, то карту просто не возможно будет активировать.
Такую схему рассказал курьер.
Меня курьер просил копии, сказал, что мне банк в ничего не говорила по этому поводу, курьер уточнил у банки - выдали без копий документов.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:37

Re: О.Bank

Какие органичная по о.карте без лимита, если:
-Пополнять её через родной иб с карты другого банка?
-Пополнять в чужом иб карту чужого банка с неё?
2XL
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  #<1 ... 61626364
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