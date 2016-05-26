Amethyst написав:Курьер будет от МистЭкспресс кажисть. Сделайте нормальные копии паспорта и ИНН. Ко мне ТРИ раза приезжали с переделкой.
ого о_О. мне вчера как раз мист звонил, но я проспал) + они как раз пару посылей моих закинули в отделение, думал что по посылям звонили
+про копии в апк ничего не сказано, да и у нас почти село, хз где эти копии делать то
Делать или не делать копии документов прописывает банк в комментариях для курьера. И курьер при созвоне озвучивает клиенту. Если есть такое требование от банки, а копий нет, то карту просто не возможно будет активировать. Такую схему рассказал курьер. Меня курьер просил копии, сказал, что мне банк в ничего не говорила по этому поводу, курьер уточнил у банки - выдали без копий документов.