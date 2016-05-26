Amethyst написав:Курьер будет от МистЭкспресс кажисть. Сделайте нормальные копии паспорта и ИНН. Ко мне ТРИ раза приезжали с переделкой.
ого о_О. мне вчера как раз мист звонил, но я проспал) + они как раз пару посылей моих закинули в отделение, думал что по посылям звонили
+про копии в апк ничего не сказано, да и у нас почти село, хз где эти копии делать то
Делать или не делать копии документов прописывает банк в комментариях для курьера. И курьер при созвоне озвучивает клиенту. Если есть такое требование от банки, а копий нет, то карту просто не возможно будет активировать. Такую схему рассказал курьер. Меня курьер просил копии, сказал, что мне банк в ничего не говорила по этому поводу, курьер уточнил у банки - выдали без копий документов.
Расскажу интересный кейс. 1.10. упали кэшбэки по О.Карте и КБО. По обеим было потрачено больше 10000 (так вышло). По О.Карте упали 402,50, а по КБО - 387,59. Мысль, что это сняли комиссию в 25 грн за задолженность на конец месяца, оказалась неверной. Позвонил на горячую линию,и вот что они мне поведали. "В апреле(!) у Вас был возврат суммы платежа за январь(!!). Тогда на остатке был 0 собственных средств, и начисленный ранее кешбэк не списался. Поэтому списали его сейчас"