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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 жов, 2021 19:37
Amethyst написав:
Курьер скажет, шо там писать. Они там с датами вечно путаются
значит квест немного усложнился.
новая задача - найти ксерокс)
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