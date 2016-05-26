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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 19:37

  Amethyst написав:Курьер скажет, шо там писать. Они там с датами вечно путаются

значит квест немного усложнился.
новая задача - найти ксерокс)
Starter
 
Повідомлень: 122
З нами з: 01.12.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 62636465
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