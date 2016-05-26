значит квест немного усложнился.
новая задача - найти ксерокс)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 жов, 2021 19:37
Додано: Сер 06 жов, 2021 12:53
обновил вчера пластик О.карты по некоторым причинам. Хотел активировать в кассе или через приложения - фигвам. Сказали только в банкомате Идеи.
Это у всех так с перевыпуском О.карты?
Додано: Сер 06 жов, 2021 13:00
Додано: Сер 06 жов, 2021 16:36
То есть перевыпуск любой карты банкомат?
Их меньше чем отделений, холера
Минутку, в июле менял картбланшвайт - активировал в кассе без проблем
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