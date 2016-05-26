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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 жов, 2021 19:37
Amethyst написав:
Курьер скажет, шо там писать. Они там с датами вечно путаются
значит квест немного усложнился.
новая задача - найти ксерокс)
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Додано: Сер 06 жов, 2021 12:53
обновил вчера пластик О.карты по некоторым причинам. Хотел активировать в кассе или через приложения - фигвам. Сказали только в банкомате Идеи.
Это у всех так с перевыпуском О.карты?
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swan forever
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Додано: Сер 06 жов, 2021 13:00
swan forever написав:
обновил вчера пластик О.карты по некоторым причинам. Хотел активировать в кассе или через приложения - фигвам. Сказали только в банкомате Идеи.
Это у всех так с перевыпуском О.карты?
Да вроде так по всем картам Идеи. Причем не все сотрудники, включая кассиров об этом знают
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ramzes4
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Додано: Сер 06 жов, 2021 16:36
ramzes4 написав: swan forever написав:
обновил вчера пластик О.карты по некоторым причинам. Хотел активировать в кассе или через приложения - фигвам. Сказали только в банкомате Идеи.
Это у всех так с перевыпуском О.карты?
Да вроде так по всем картам Идеи. Причем не все сотрудники, включая кассиров об этом знают
То есть перевыпуск любой карты банкомат?
Их меньше чем отделений, холера
Минутку, в июле менял картбланшвайт - активировал в кассе без проблем
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swan forever
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Додано: Сер 06 жов, 2021 18:02
swan forever написав:
То есть перевыпуск любой карты банкомат?
Их меньше чем отделений, холера
Минутку, в июле менял картбланшвайт - активировал в кассе без проблем
Хз, может это мне не везло.
Я уже три карты активировал через банкомат, касса не могла.
Подойдёт и не идейный банкомат (но тогда за 3 грн, кажись).
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ramzes4
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Додано: Сер 06 жов, 2021 18:25
Чому при випуску можуть, а при перевипуску - ні? Загадка.
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klug
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