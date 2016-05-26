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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 19:37

  Amethyst написав:Курьер скажет, шо там писать. Они там с датами вечно путаются

значит квест немного усложнился.
новая задача - найти ксерокс)
Starter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:53

обновил вчера пластик О.карты по некоторым причинам. Хотел активировать в кассе или через приложения - фигвам. Сказали только в банкомате Идеи.
Это у всех так с перевыпуском О.карты?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:00

  swan forever написав:обновил вчера пластик О.карты по некоторым причинам. Хотел активировать в кассе или через приложения - фигвам. Сказали только в банкомате Идеи.
Это у всех так с перевыпуском О.карты?

Да вроде так по всем картам Идеи. Причем не все сотрудники, включая кассиров об этом знают :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:36

  ramzes4 написав:
  swan forever написав:обновил вчера пластик О.карты по некоторым причинам. Хотел активировать в кассе или через приложения - фигвам. Сказали только в банкомате Идеи.
Это у всех так с перевыпуском О.карты?

Да вроде так по всем картам Идеи. Причем не все сотрудники, включая кассиров об этом знают :)

То есть перевыпуск любой карты банкомат?
Их меньше чем отделений, холера
Минутку, в июле менял картбланшвайт - активировал в кассе без проблем
swan forever
 
Повідомлень: 1074
З нами з: 27.05.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:02

  swan forever написав:То есть перевыпуск любой карты банкомат?
Их меньше чем отделений, холера
Минутку, в июле менял картбланшвайт - активировал в кассе без проблем

Хз, может это мне не везло.
Я уже три карты активировал через банкомат, касса не могла.
Подойдёт и не идейный банкомат (но тогда за 3 грн, кажись).
ramzes4
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Повідомлень: 775
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:25

Чому при випуску можуть, а при перевипуску - ні? Загадка.
klug
 
Повідомлень: 6156
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