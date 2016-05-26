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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 19:37

  Amethyst написав:Курьер скажет, шо там писать. Они там с датами вечно путаются

значит квест немного усложнился.
новая задача - найти ксерокс)
Starter
 
Повідомлень: 135
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Подякував: 14 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:53

обновил вчера пластик О.карты по некоторым причинам. Хотел активировать в кассе или через приложения - фигвам. Сказали только в банкомате Идеи.
Это у всех так с перевыпуском О.карты?
swan forever
 
Повідомлень: 1075
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:00

  swan forever написав:обновил вчера пластик О.карты по некоторым причинам. Хотел активировать в кассе или через приложения - фигвам. Сказали только в банкомате Идеи.
Это у всех так с перевыпуском О.карты?

Да вроде так по всем картам Идеи. Причем не все сотрудники, включая кассиров об этом знают :)
ramzes4
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Повідомлень: 775
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1893 раз.
Подякували: 209 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:36

  ramzes4 написав:
  swan forever написав:обновил вчера пластик О.карты по некоторым причинам. Хотел активировать в кассе или через приложения - фигвам. Сказали только в банкомате Идеи.
Это у всех так с перевыпуском О.карты?

Да вроде так по всем картам Идеи. Причем не все сотрудники, включая кассиров об этом знают :)

То есть перевыпуск любой карты банкомат?
Их меньше чем отделений, холера
Минутку, в июле менял картбланшвайт - активировал в кассе без проблем
swan forever
 
Повідомлень: 1075
З нами з: 27.05.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:02

  swan forever написав:То есть перевыпуск любой карты банкомат?
Их меньше чем отделений, холера
Минутку, в июле менял картбланшвайт - активировал в кассе без проблем

Хз, может это мне не везло.
Я уже три карты активировал через банкомат, касса не могла.
Подойдёт и не идейный банкомат (но тогда за 3 грн, кажись).
ramzes4
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Повідомлень: 775
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1893 раз.
Подякували: 209 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:25

Чому при випуску можуть, а при перевипуску - ні? Загадка.
klug
 
Повідомлень: 6160
З нами з: 18.08.14
Подякував: 270 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:01

я так карту и не получил еще, уже пожалуй недели две прошло после реги)

короче первый раз я курьера проспал, второй раз курьер огорошил что нужны копии доков, третий раз уже курьер меня продинамил, прислали смс типа ждите, весь день прождал, прислали вторую смс поздно вечером - не удалось типа дозвониться (хотя никто не звонил). седня четвертая серия пошла - вообще никаких смс не приходило. наверное отказались доставлять...

итого 1-3 как бы счет в пользу курьеров
Starter
 
Повідомлень: 135
З нами з: 01.12.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:09

  Starter написав:короче первый раз я курьера проспал

Значит так надо вам было, то есть пофиг... :?
Vorlon
 
Повідомлень: 9786
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:20

Re: О.Bank

  Vorlon написав:Значит так надо вам было, то есть пофиг...

ну я один раз, а они - 3(!!!)

+кто им виноват, что они присылают смски типа ждите доставки без указания времени, я тоже не могу целый день быть привязанным к дому/телефону
Starter
 
Повідомлень: 135
З нами з: 01.12.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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