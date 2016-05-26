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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:08

  Ромасик написав:после недавнего обновления Pick&GO у меня что-то перестала работать оплата через мастерпасс и не видит список карт в настройках.
Но в Pick&GO появилась возможность переключится на GPay. Оплата прошла с названием точки ipay.ua*Pick&GO, надеюсь, онлайн-оплата.


а mcc продкуты?
cohan
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