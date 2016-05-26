|
|
О.Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:08
Ромасик написав:
после недавнего обновления Pick&GO у меня что-то перестала работать оплата через мастерпасс и не видит список карт в настройках.
Но в Pick&GO появилась возможность переключится на GPay. Оплата прошла с названием точки ipay.ua*Pick&GO, надеюсь, онлайн-оплата.
а mcc продкуты?
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2636
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|49781
|6819273
|
|
MTB BANK
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
|663
|236139
|
Чет 07 жов, 2021 13:39
cohan
|
|444
|73931
|