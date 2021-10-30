а mcc продкуты?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:08
Додано: Вів 16 лис, 2021 11:07
Re: О.Bank
Хочу подякувати Ідея-банку та його працівникам за оперативність!
У вересні я звертався з приводу роботи моб. додатку Обанку. Не можливо було додати електронну пошту — на звернення мені відповіли дзвінком у жовтні.
Також у вересні я звертався з приводу некорретного відображення самої картки у моб.додатку. На моє звернення мені відповіли вчора, 15 листопада — від сьогодні картка відображається корретно.
Щиро дякую за відповіді через 1 та 2 місяці.
Залишається без відповіді запитання двохрічної давності — прохання тисяч клієнтів Обанку \ Ідея-банку додати розділ кешбек у мобільний додаток.
Як можна було випустити картку з кешбеком і мобільним додатком до картки без розділі Кешбек. Кому прийшла така геніальна ідея у голову?
Додано: Вів 16 лис, 2021 11:13
Так на всякий случай хочу заметить что разделов кэшбек также нет в приложениях пумба и укрсиббанка, а также укрэксима и ощада (но там кэшбек специфический). В конце концов в кэшбеке все таки важнее не шашечки а ехать
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