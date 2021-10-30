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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

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О.Bank 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:08

  Ромасик написав:после недавнего обновления Pick&GO у меня что-то перестала работать оплата через мастерпасс и не видит список карт в настройках.
Но в Pick&GO появилась возможность переключится на GPay. Оплата прошла с названием точки ipay.ua*Pick&GO, надеюсь, онлайн-оплата.


а mcc продкуты?
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:54

cohan, да, 5411, хотя это здесь не важно.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:07

Re: О.Bank

Хочу подякувати Ідея-банку та його працівникам за оперативність!

У вересні я звертався з приводу роботи моб. додатку Обанку. Не можливо було додати електронну пошту — на звернення мені відповіли дзвінком у жовтні.

Також у вересні я звертався з приводу некорретного відображення самої картки у моб.додатку. На моє звернення мені відповіли вчора, 15 листопада — від сьогодні картка відображається корретно.

Щиро дякую за відповіді через 1 та 2 місяці.

Залишається без відповіді запитання двохрічної давності — прохання тисяч клієнтів Обанку \ Ідея-банку додати розділ кешбек у мобільний додаток.

Як можна було випустити картку з кешбеком і мобільним додатком до картки без розділі Кешбек. Кому прийшла така геніальна ідея у голову?
fzhytomyr
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:13

  fzhytomyr написав:
Як можна було випустити картку з кешбеком і мобільним додатком до картки без розділі Кешбек. Кому прийшла така геніальна ідея у голову?

Так на всякий случай хочу заметить что разделов кэшбек также нет в приложениях пумба и укрсиббанка, а также укрэксима и ощада (но там кэшбек специфический). В конце концов в кэшбеке все таки важнее не шашечки а ехать ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:39

Flamingo
Тоді у монобанку де шашечки або їхати??
fzhytomyr
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:00

  fzhytomyr написав:Flamingo
Тоді у монобанку де шашечки або їхати??


есть маленький банчик где 8% на ресто, спорт и развлекухи,
там есть раздел кешбек в котоом написано "скоро тут будет кешбек" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
но 500ку платит исправно
норм и без шашечек
cohan
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