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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:08
Ромасик написав:
после недавнего обновления Pick&GO у меня что-то перестала работать оплата через мастерпасс и не видит список карт в настройках.
Но в Pick&GO появилась возможность переключится на GPay. Оплата прошла с названием точки ipay.ua*Pick&GO, надеюсь, онлайн-оплата.
а mcc продкуты?
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cohan
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Додано: Суб 09 жов, 2021 11:54
cohan, да, 5411, хотя это здесь не важно.
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Ромасик
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:07
Хочу подякувати Ідея-банку та його працівникам за оперативність!
У вересні я звертався з приводу роботи моб. додатку Обанку. Не можливо було додати електронну пошту — на звернення мені відповіли дзвінком у жовтні.
Також у вересні я звертався з приводу некорретного відображення самої картки у моб.додатку. На моє звернення мені відповіли вчора, 15 листопада — від сьогодні картка відображається корретно.
Щиро дякую за відповіді через 1 та 2 місяці.
Залишається без відповіді запитання двохрічної давності — прохання тисяч клієнтів Обанку \ Ідея-банку додати розділ кешбек у мобільний додаток.
Як можна було випустити картку з кешбеком і мобільним додатком до картки без розділі Кешбек. Кому прийшла така геніальна ідея у голову?
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fzhytomyr
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:13
fzhytomyr написав:
Як можна було випустити картку з кешбеком і мобільним додатком до картки без розділі Кешбек. Кому прийшла така геніальна ідея у голову?
Так на всякий случай хочу заметить что разделов кэшбек также нет в приложениях пумба и укрсиббанка, а также укрэксима и ощада (но там кэшбек специфический). В конце концов в кэшбеке все таки важнее не шашечки а ехать
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Flamingo
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Додано: Вів 16 лис, 2021 17:39
Flamingo
Тоді у монобанку де шашечки або їхати??
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fzhytomyr
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Додано: Вів 16 лис, 2021 23:00
fzhytomyr написав:Flamingo
Тоді у монобанку де шашечки або їхати??
есть маленький банчик где 8% на ресто, спорт и развлекухи,
там есть раздел кешбек в котоом написано "скоро тут будет кешбек"
но 500ку платит исправно
норм и без шашечек
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cohan
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Додано: Сер 17 лис, 2021 04:31
cohan написав: fzhytomyr написав:Flamingo
Тоді у монобанку де шашечки або їхати??
есть маленький банчик где 8% на ресто, спорт и развлекухи,
там есть раздел кешбек в котоом написано "скоро тут будет кешбек"
но 500ку платит исправно
норм и без шашечек
А можно хоть намекнуть, что за банчик? А то я думал, что всех знаю, а тут такая загадка.
Можно в личку.
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Искатель
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:11
Искатель
наверное это спортивный банк, раз по спорту кишмиш 8
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swan forever
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:54
cohan
Перерив весь додаток обанку, нічого не знайшов. Ви про який банк говорите?
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fzhytomyr
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Додано: Сер 17 лис, 2021 13:47
swan forever написав:Искатель
наверное это спортивный банк, раз по спорту кишмиш 8
Да вряд ли. Там же показывает кешбек. И макс кешбек 555.
Хотя по спорту 8% чистыми разве у кого-то еще есть?
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slktym007
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