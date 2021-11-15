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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лис, 2021 15:40
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Bosstone
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Додано: Чет 18 лис, 2021 11:31
fzhytomyr Я думала, я одна така ідійотка, що не можу знайти у додатку розділ "Кешбек". Тоді як же його виводити???
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torrent78
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Додано: Чет 18 лис, 2021 11:40
torrent78 написав:fzhytomyr
Я думала, я одна така ідійотка, що не можу знайти у додатку розділ "Кешбек". Тоді як же його виводити???
Его не нуна выводить, он автоматом начисляется на карту в 1х числах месяца.
Кстати, и гасит сразу кредзадолженность
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Amethyst
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