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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:40

Искатель, fzhytomyr банк мтб

https://promo.mtb.ua/ru/show/aktsiya-zaroblyay-z-kreditkoyu/
Bosstone
 
Повідомлень: 2037
З нами з: 21.04.10
Подякував: 728 раз.
Подякували: 252 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:31

fzhytomyr Я думала, я одна така ідійотка, що не можу знайти у додатку розділ "Кешбек". Тоді як же його виводити???
torrent78
 
Повідомлень: 30
З нами з: 12.03.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:40

  torrent78 написав:fzhytomyr Я думала, я одна така ідійотка, що не можу знайти у додатку розділ "Кешбек". Тоді як же його виводити???

Его не нуна выводить, он автоматом начисляется на карту в 1х числах месяца.
Кстати, и гасит сразу кредзадолженность
Amethyst
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Повідомлень: 1279
З нами з: 05.05.21
Подякував: 79 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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  #<1 ... 64656667
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