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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лис, 2021 15:40
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Bosstone
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Додано: Чет 18 лис, 2021 11:31
fzhytomyr Я думала, я одна така ідійотка, що не можу знайти у додатку розділ "Кешбек". Тоді як же його виводити???
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torrent78
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Додано: Чет 18 лис, 2021 11:40
torrent78 написав:fzhytomyr
Я думала, я одна така ідійотка, що не можу знайти у додатку розділ "Кешбек". Тоді як же його виводити???
Его не нуна выводить, он автоматом начисляется на карту в 1х числах месяца.
Кстати, и гасит сразу кредзадолженность
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Amethyst
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Додано: Чет 18 лис, 2021 13:57
Подскажите пожалуйста 3ds от обанка самому можно выключить или только в отделение?
Что-то их защиту большинство онлайн сайтов не проходит.
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anis
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:19
anis написав:
Что-то их защиту большинство онлайн сайтов не проходит.
То ви певно забули, що ви за паспортом "O CARD" і саме так їм потрібно представлятися.
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klug
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:22
klug написав: anis написав:
Что-то их защиту большинство онлайн сайтов не проходит.
То ви певно забули, що ви за паспортом "O CARD" і саме так їм потрібно представлятися.
Да нет это то я помню, но вот эта страница не открывается. Та же розетка не даёт окартой оплатить (ни картой по номеру ни подвязанной через gpay)
Выбивает: извините. Произошла ошибка.
Платеж отклонен.
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anis
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:51
anis написав: klug написав: anis написав:
Что-то их защиту большинство онлайн сайтов не проходит.
То ви певно забули, що ви за паспортом "O CARD" і саме так їм потрібно представлятися.
Да нет это то я помню, но вот эта страница не открывается. Та же розетка не даёт окартой оплатить (ни картой по номеру ни подвязанной через gpay)
Выбивает: извините. Произошла ошибка.
Платеж отклонен.
Тут 3д-сек подключается в течение приблизительно 3 дней (без доп. движений). Сразу - не работает. Это такой баг-фича
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:52
Вкладчик1234 написав: anis написав:
klug написав:[quote="5337667:anis"]
Что-то их защиту большинство онлайн сайтов не проходит.
То ви певно забули, що ви за паспортом "O CARD" і саме так їм потрібно представлятися.
Да нет это то я помню, но вот эта страница не открывается. Та же розетка не даёт окартой оплатить (ни картой по номеру ни подвязанной через gpay)
Выбивает: извините. Произошла ошибка.
Платеж отклонен.
Тут 3д-сек подключается в течение приблизительно 3 дней (без доп. движений). Сразу - не работает. Это такой баг-фича[/quote]У меня от подключен, картой пользуюсь уже давно
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anis
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