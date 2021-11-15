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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

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О.Bank 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:00

  anis написав:
Вкладчик1234 написав:
  anis написав:Подскажите пожалуйста 3ds от обанка самому можно выключить или только в отделение?

Попробуйте тогда для начала позвонить им на горячку или написать в тележку, и описать проблему и предполагаемое решение. Может они что-то подскажут или настроят иначе
Звонил писал
Ответ запрос на 3ds не приходит, заметил не работает на liqpay как раз на нем розетка.

У меня с некоторых пор отвалилась еще и оплата отлайн-заказов в АТБ, которая идет через Easypay. А liqpay перестала работать примерно тогда, когда добавили ввод имени, - до него там дело даже не доходит.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:08

Re: О.Bank

ingtrans написав:
  anis написав:
Вкладчик1234 написав:[quote="5337667:anis"]Подскажите пожалуйста 3ds от обанка самому можно выключить или только в отделение?

Попробуйте тогда для начала позвонить им на горячку или написать в тележку, и описать проблему и предполагаемое решение. Может они что-то подскажут или настроят иначе
Звонил писал
Ответ запрос на 3ds не приходит, заметил не работает на liqpay как раз на нем розетка.

У меня с некоторых пор отвалилась еще и оплата отлайн-заказов в АТБ, которая идет через Easypay. А liqpay перестала работать примерно тогда, когда добавили ввод имени, - до него там дело даже не доходит.[/quote]Атб тоже на liqpay
Но там есть masterpass через него все работает))
И да начались проблемы с онлайн оплатой с liqpay именно когда ввод имени добавили
Но не только на liqpay проблемы очень много сайтов не хотят с окартой дружить.
anis
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:20

Re: О.Bank

  anis написав:Но там есть masterpass через него все работает))

Так c тех пор так и оплачиваю. Но masterpass - это еще та радость.
ingtrans
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Повідомлень: 3202
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:24

Re: О.Bank

ingtrans написав:
  anis написав:Но там есть masterpass через него все работает))

Так c тех пор так и оплачиваю. Но masterpass - это еще та радость.
Ну это единственное через что окарта ещё работает.
Так кто как борется с их 3dsом не охота 5% терять)))
anis
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Повідомлень: 2702
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 107 раз.
 
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