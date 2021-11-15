ingtrans написав: anis написав:
Вкладчик1234 написав:[quote="5337667:anis"]Подскажите пожалуйста 3ds от обанка самому можно выключить или только в отделение?
Попробуйте тогда для начала позвонить им на горячку или написать в тележку, и описать проблему и предполагаемое решение. Может они что-то подскажут или настроят иначе
Звонил писал
Ответ запрос на 3ds не приходит, заметил не работает на liqpay как раз на нем розетка.
У меня с некоторых пор отвалилась еще и оплата отлайн-заказов в АТБ, которая идет через Easypay. А liqpay перестала работать примерно тогда, когда добавили ввод имени, - до него там дело даже не доходит.[/quote]Атб тоже на liqpay
Но там есть masterpass через него все работает))
И да начались проблемы с онлайн оплатой с liqpay именно когда ввод имени добавили
Но не только на liqpay проблемы очень много сайтов не хотят с окартой дружить.