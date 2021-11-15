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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:00
anis написав: Вкладчик1234 написав: anis написав:
Подскажите пожалуйста 3ds от обанка самому можно выключить или только в отделение?
Попробуйте тогда для начала позвонить им на горячку или написать в тележку, и описать проблему и предполагаемое решение. Может они что-то подскажут или настроят иначе
Звонил писал
Ответ запрос на 3ds не приходит, заметил не работает на liqpay как раз на нем розетка.
У меня с некоторых пор отвалилась еще и оплата отлайн-заказов в АТБ, которая идет через Easypay. А liqpay перестала работать примерно тогда, когда добавили ввод имени, - до него там дело даже не доходит.
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ingtrans
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:08
ingtrans написав: anis написав:
Вкладчик1234 написав:[quote="5337667:anis"]Подскажите пожалуйста 3ds от обанка самому можно выключить или только в отделение?
Попробуйте тогда для начала позвонить им на горячку или написать в тележку, и описать проблему и предполагаемое решение. Может они что-то подскажут или настроят иначе
Звонил писал
Ответ запрос на 3ds не приходит, заметил не работает на liqpay как раз на нем розетка.
У меня с некоторых пор отвалилась еще и оплата отлайн-заказов в АТБ, которая идет через Easypay. А liqpay перестала работать примерно тогда, когда добавили ввод имени, - до него там дело даже не доходит.[/quote]Атб тоже на liqpay
Но там есть masterpass через него все работает))
И да начались проблемы с онлайн оплатой с liqpay именно когда ввод имени добавили
Но не только на liqpay проблемы очень много сайтов не хотят с окартой дружить.
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anis
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:20
anis написав:
Но там есть masterpass через него все работает))
Так c тех пор так и оплачиваю. Но masterpass - это еще та радость.
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ingtrans
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:24
ingtrans написав: anis написав:
Но там есть masterpass через него все работает))
Так c тех пор так и оплачиваю. Но masterpass - это еще та радость.
Ну это единственное через что окарта ещё работает.
Так кто как борется с их 3dsом не охота 5% терять)))
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anis
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:29
anis написав:
Ну это единственное через что окарта ещё работает.
Не всегда. Вот сегодня даже с поддержкой Easypay общался, потому как платеж заказа АТБ через masterpass не проходил. И мне ответили, что эта функциональность у них еще не полностью реализована
Я же говорю платил много раз, а мне - платите картой.
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ingtrans
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:34
У мене O-карта стоїть за замовчуванням для оплати на РОзетці та в АТБ. Жодних проблем не спостерігаю
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nickvp
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:38
nickvp написав:
У мене O-карта стоїть за замовчуванням для оплати на РОзетці та в АТБ. Жодних проблем не спостерігаю
А что значит по умолчанию в АТБ? Не видел установки карт по умолчанию для оплаты интернет-заказов в АТБ.
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ingtrans
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:43
ingtrans написав: nickvp написав:
У мене O-карта стоїть за замовчуванням для оплати на РОзетці та в АТБ. Жодних проблем не спостерігаю
А что значит по умолчанию в АТБ? Не видел установки карт по умолчанию для оплаты интернет-заказов в АТБ.
За замовуванням в Мастерпас.
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Кочевник
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:05
Кочевник написав: ingtrans написав: nickvp написав:
У мене O-карта стоїть за замовчуванням для оплати на РОзетці та в АТБ. Жодних проблем не спостерігаю
А что значит по умолчанию в АТБ? Не видел установки карт по умолчанию для оплаты интернет-заказов в АТБ.
За замовуванням в Мастерпас.
А, ну так masterpass - это другое дело. У меня только один сбой был. И там не важно, установлена карта по умолчанию или нет. Но masterpass далеко не везде есть. А еще не так давно заблокировали у меня учетную запись в masterpass из-за неправильного ввода пароля, и оказалось, что возможности разблокировки и восстановления пароля нет - только удалять учетную запись и создавать новую.
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ingtrans
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