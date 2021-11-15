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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:37
Эх, повірив табличці нашого шановного форумчанина де вказано що сеп з о.карти безкоштовний. А вони малюють комісію 0,5%. І як тепер безкоштовно вивести свої кошти з о.карти, якщо обороти за попередній місяць менші за 5000?
І в табличці треба напевно теж виправити по о.карті пункт СЕП" з "да" на "да(огр)"
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:57
ingtrans написав: nickvp написав:
У мене O-карта стоїть за замовчуванням для оплати на РОзетці та в АТБ. Жодних проблем не спостерігаю
А что значит по умолчанию в АТБ? Не видел установки карт по умолчанию для оплаты интернет-заказов в АТБ.
Це означає, що я її там завжди використовую
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Додано: Пон 22 лис, 2021 17:02
nickvp написав: ingtrans написав: nickvp написав:
У мене O-карта стоїть за замовчуванням для оплати на РОзетці та в АТБ. Жодних проблем не спостерігаю
А что значит по умолчанию в АТБ? Не видел установки карт по умолчанию для оплаты интернет-заказов в АТБ.
Це означає, що я її там завжди використовую
Важно как Вы ее используете: выбираете оплату картой или через Masterpass. У меня оплата картой перестала работать какое-то время назад. Платил через Masterpass, но на прошлой неделе не смог оплатить и через Masterpass, а позавчера среди доступных вариантов оплаты Masterpass уже не было. Это касается АТБ. В Розетка давно ничего не покупал.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 17:11
1finanсier написав:
І в табличці треба напевно теж виправити по о.карті пункт СЕП" з "да" на "да(огр)"
А что такое "огр"? СЭП на счета вне банка вроде же всегда платный.
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