Конечно, остаться в льготном периоде, который вроде бы 120 дней составляет в моем случае.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 11:46
Конечно, остаться в льготном периоде, который вроде бы 120 дней составляет в моем случае.
Додано: П'ят 03 гру, 2021 15:09
Re: Идея Банк
Спасибо огромное за разъяснения!
О-карта открывается только он-лайн?
Или можно прийти в отделение, и если откажутся открыть КБО без страховки, тогда просить О-карту?
Додано: П'ят 03 гру, 2021 15:32
И КБО и О только онлайн заказ!
Причем при заказе КБО када перезвонит менагер чОткО и однозначно грите, шо не хотите страховку. Будут пугать, шо не дадут лимит -- стойте на своём. Но лимит могут и не дать (
За КБО нуна топать дооформлять в отд-е, а Ошку привезет курьер(копии доков вы сами делаете!).
Я не уверен, шо сразу дадут ОБЕ кредитки и смогут принять два подряд заказа.
Обычно между попытками заказа КК в одном банке должно пройти 30..90дн (
Но попытатся можно. Советую начать с О.карты, с апликухи )
Додано: П'ят 03 гру, 2021 17:46
Когда открывал, то открыли только Окарту.
Еще хотел КБВ. Заполнил все данные. Отказ.
Через месяц сами позвонили и пригласили в отделение.
Вот что не понравилось, то это гестапо.
Додано: П'ят 03 гру, 2021 19:07
Re: Идея Банк
Лучше все таки открыть КБО а уже после нее Окарту, дадут обе.
Додано: П'ят 03 гру, 2021 21:01
Maksi2 в обратной последовательности тоже дали обе с нужным лимитом и без страховок
Додано: Пон 06 гру, 2021 22:50
Re: Идея Банк
Додано: Пон 06 гру, 2021 23:11
Додано: Пон 06 гру, 2021 23:13
Додано: Чет 16 гру, 2021 15:13
Re: О.Bank
сходил на перепривязку финномера
следующим шагом захотело номер действующей карты.. предлагали КБ открыть, говорю мне интересен только кешбек 5 в инете, т.е. в вашем случае - КБО. а платить абонку не хочу. в итоге открыли дебетку, с ней уже в приложении всё получилось
запрошенный лимит дали, схожу щас туда же, заберу карту - лень делать самому ксерокопии, да и ждать несколько дней)
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