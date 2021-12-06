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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

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О.Bank 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 11:46

  ingtrans написав:
  Кащей написав:Кстати, этот МП непонятно как посчитан. Потратил ровно 10тыс, а в приложении указано, что нужно внести 765,05.

А Вы хотите только внести минимальный платеж или остаться в льготном периоде?

Конечно, остаться в льготном периоде, который вроде бы 120 дней составляет в моем случае.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 15:09

Re: Идея Банк

Спасибо огромное за разъяснения!

О-карта открывается только он-лайн?

Или можно прийти в отделение, и если откажутся открыть КБО без страховки, тогда просить О-карту?
EugeneSMDM
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 15:32

  EugeneSMDM написав:Спасибо огромное за разъяснения!

О-карта открывается только он-лайн?

Или можно прийти в отделение, и если откажутся открыть КБО без страховки, тогда просить О-карту?

И КБО и О только онлайн заказ!
Причем при заказе КБО када перезвонит менагер чОткО и однозначно грите, шо не хотите страховку. Будут пугать, шо не дадут лимит -- стойте на своём. Но лимит могут и не дать (
За КБО нуна топать дооформлять в отд-е, а Ошку привезет курьер(копии доков вы сами делаете!).
Я не уверен, шо сразу дадут ОБЕ кредитки и смогут принять два подряд заказа.
Обычно между попытками заказа КК в одном банке должно пройти 30..90дн (
Но попытатся можно. Советую начать с О.карты, с апликухи )
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 17:46

  EugeneSMDM написав:Спасибо огромное за разъяснения!

О-карта открывается только он-лайн?

Или можно прийти в отделение, и если откажутся открыть КБО без страховки, тогда просить О-карту?

Когда открывал, то открыли только Окарту.
Еще хотел КБВ. Заполнил все данные. Отказ.
Через месяц сами позвонили и пригласили в отделение.
Вот что не понравилось, то это гестапо.
slktym007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 19:07

Re: Идея Банк

Лучше все таки открыть КБО а уже после нее Окарту, дадут обе.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 21:01

Maksi2 в обратной последовательности тоже дали обе с нужным лимитом и без страховок
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:50

Re: Идея Банк

  Amethyst написав:Советую начать с О.карты, с апликухи


При замовленні О.картки, наче, ж просить в застосунку вказати номер картки Ідеї, чи помиляюсь?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:11

  V2 написав:
  Amethyst написав:Советую начать с О.карты, с апликухи


При замовленні О.картки, наче, ж просить в застосунку вказати номер картки Ідеї, чи помиляюсь?

У меня не просило
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:13

  V2 написав:
  Amethyst написав:Советую начать с О.карты, с апликухи


При замовленні О.картки, наче, ж просить в застосунку вказати номер картки Ідеї, чи помиляюсь?

У меня не просило

  Alex_ki написав:что за хрень?

в отд-и старичкам перепривязывают финномер :mrgreen:
Потом они через апликуху смогут заказать О.Карту
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:13

Re: О.Bank

сходил на перепривязку финномера
следующим шагом захотело номер действующей карты.. предлагали КБ открыть, говорю мне интересен только кешбек 5 в инете, т.е. в вашем случае - КБО. а платить абонку не хочу. в итоге открыли дебетку, с ней уже в приложении всё получилось
запрошенный лимит дали, схожу щас туда же, заберу карту - лень делать самому ксерокопии, да и ждать несколько дней)
Alex_ki
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