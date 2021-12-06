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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:20

Re: О.Bank

Сплата за коммуналку(Київ) на payhub.com.ua має кошерний МСС для бублика?
Кочевник
 
Повідомлень: 2107
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:41

  Кочевник написав:Сплата за коммуналку(Київ) на payhub.com.ua має кошерний МСС для бублика?


нет конечно, вроде tas4you только поддается, пейхам классические 4900
cohan
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Повідомлень: 3211
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
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  #<1 ... 70717273
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