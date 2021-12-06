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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 січ, 2022 22:10
V2 написав: Вкладчик1234 написав: V2 написав:
Задобрювали їх депозитами чи активними оборотами по картці?
только обороты
В ТАСі Вікенд не зважаючи на обороти, з нульовки так і не перетворився на повноцінний продукт.
To be or not to be ...
Там такая же история и с Б5 - если сразу как дебетка - то такой и останется.
По обанку смотрите сами, что Вам лучше - или раскачивать почти год, или пробоваться позже (результат тоже никто не обещает)
Раскачать с нуля можно, реальные кейсы есть. А дальше решайте сами
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Додано: Вів 04 січ, 2022 22:19
Вкладчик1234
ДЯКУЮ!
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Додано: Вів 04 січ, 2022 23:43
Мой совет - продумайте хорошо то что заполняете. Особенно по трудоустройству. В ноябре на супругу делал о.банку - отлуп - лимит ноль. Получать не стали. В декабре ставить апку - отлуп сразу после скачивания, даже не дает ничего заполнить. Ок. Берем другой телефон, другой номер, шаманим в анкете по сути те же факты, но под другим углом и... О чудо - 50к со старту. В общем стучите и да откроют ваи
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:37
Получил и я свою ОКарту сегодня. Подскажите по ней есть страховка или нет? В тарифах не вижу о ней упоминаний, договор на страховку никакой не подписывал, но в отделении при выдаче карты девочка утверждала что есть страховка 1%.
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