|
|
|
О.Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 січ, 2022 22:10
V2 написав: Вкладчик1234 написав: V2 написав:
Задобрювали їх депозитами чи активними оборотами по картці?
только обороты
В ТАСі Вікенд не зважаючи на обороти, з нульовки так і не перетворився на повноцінний продукт.
To be or not to be ...
Там такая же история и с Б5 - если сразу как дебетка - то такой и останется.
По обанку смотрите сами, что Вам лучше - или раскачивать почти год, или пробоваться позже (результат тоже никто не обещает)
Раскачать с нуля можно, реальные кейсы есть. А дальше решайте сами
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 15789
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9050 раз.
- Подякували: 4324 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 04 січ, 2022 22:19
Вкладчик1234
ДЯКУЮ!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7327
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 271 раз.
- Подякували: 1225 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 04 січ, 2022 23:43
Мой совет - продумайте хорошо то что заполняете. Особенно по трудоустройству. В ноябре на супругу делал о.банку - отлуп - лимит ноль. Получать не стали. В декабре ставить апку - отлуп сразу после скачивания, даже не дает ничего заполнить. Ок. Берем другой телефон, другой номер, шаманим в анкете по сути те же факты, но под другим углом и... О чудо - 50к со старту. В общем стучите и да откроют ваи
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7654
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 2141 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
1
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:37
Получил и я свою ОКарту сегодня. Подскажите по ней есть страховка или нет? В тарифах не вижу о ней упоминаний, договор на страховку никакой не подписывал, но в отделении при выдаче карты девочка утверждала что есть страховка 1%.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 720
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 січ, 2022 18:45
antey718 написав:
Получил и я свою ОКарту сегодня. Подскажите по ней есть страховка или нет? В тарифах не вижу о ней упоминаний, договор на страховку никакой не подписывал, но в отделении при выдаче карты девочка утверждала что есть страховка 1%.
В названии вашего тарифа зашифровано наличие (ins) или отсутствие страховки.
То я страховки в тарифах не вижу.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 2052
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 741 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 січ, 2022 18:59
Bosstone написав: antey718 написав:
Получил и я свою ОКарту сегодня. Подскажите по ней есть страховка или нет? В тарифах не вижу о ней упоминаний, договор на страховку никакой не подписывал, но в отделении при выдаче карты девочка утверждала что есть страховка 1%.
В названии вашего тарифа зашифровано наличие (ins) или отсутствие страховки.
То я страховки в тарифах не вижу.
Да тариф просто O.CARD ID, ладно спишем это на некомпетентность сотрудницы.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 720
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 січ, 2022 23:10
Bosstone написав:
В названии вашего тарифа зашифровано наличие (ins) или отсутствие страховки.
А де Ви бачите назву тарифу?
p.s. отримав сьогодні нульовку, назва договору - "Угода про відкриття Кредитної лінії ... та страхування".
На питання про яке страхування мова, якщо в тексті договору про це ні слова - після консиліуму та дзвінків на "гарячу" лінію, - відповідь - Страховки немає.
p.p.s паспорт кредиту - "О.КАРД ІД".
До речі, за технічний овердрафт (закинув р2р і відразу потратив) штрафує як ТАСя з Вікендом чи нормально реагує як УкрСИб?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7327
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 271 раз.
- Подякували: 1225 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 06 січ, 2022 14:31
Делал платеж 29 декабря за кредитные,а 30 пополнил счёт.И мне насчитали кэшбэк ,как за свои.Это нормальная практика банка?Спасибо
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 169
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 січ, 2022 15:04
Вадимка написав:
Делал платеж 29 декабря за кредитные,а 30 пополнил счёт.И мне насчитали кэшбэк ,как за свои.Это нормальная практика банка?Спасибо
Нормальная. Когда проврдился ваш платеж на счету уже были не кредитные а свои, потому как пополнение провелось по счету раньше. Этот момент надо учитывать
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7654
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 2141 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
1
Додано: Чет 06 січ, 2022 15:13
И всё-таки я никак не пойму, а в каких случаях возникают такие ситуации? Вернее так: в каких случаях возникает необходимость к концу месяца гасить о.карту в ноль? Ведь гасить нужно только траты предыдущего месяца, а не все.
Я говорю о карте без страховки.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 6396
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 1602 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan
, ingtrans
, kreuz
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|50546
|7219132
|
Чет 06 січ, 2022 16:14
cohan
|
|6923
|1596378
|
|
MTB BANK
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
|678
|242417
|
|