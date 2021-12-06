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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 22:10

  V2 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  V2 написав:Задобрювали їх депозитами чи активними оборотами по картці?

только обороты


В ТАСі Вікенд не зважаючи на обороти, з нульовки так і не перетворився на повноцінний продукт.

To be or not to be ...

Там такая же история и с Б5 - если сразу как дебетка - то такой и останется.

По обанку смотрите сами, что Вам лучше - или раскачивать почти год, или пробоваться позже (результат тоже никто не обещает)

Раскачать с нуля можно, реальные кейсы есть. А дальше решайте сами
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 22:19

Вкладчик1234
ДЯКУЮ!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 23:43

Мой совет - продумайте хорошо то что заполняете. Особенно по трудоустройству. В ноябре на супругу делал о.банку - отлуп - лимит ноль. Получать не стали. В декабре ставить апку - отлуп сразу после скачивания, даже не дает ничего заполнить. Ок. Берем другой телефон, другой номер, шаманим в анкете по сути те же факты, но под другим углом и... О чудо - 50к со старту. В общем стучите и да откроют ваи ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:37

Страховка

Получил и я свою ОКарту сегодня. Подскажите по ней есть страховка или нет? В тарифах не вижу о ней упоминаний, договор на страховку никакой не подписывал, но в отделении при выдаче карты девочка утверждала что есть страховка 1%.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:45

  antey718 написав:Получил и я свою ОКарту сегодня. Подскажите по ней есть страховка или нет? В тарифах не вижу о ней упоминаний, договор на страховку никакой не подписывал, но в отделении при выдаче карты девочка утверждала что есть страховка 1%.

В названии вашего тарифа зашифровано наличие (ins) или отсутствие страховки.
То я страховки в тарифах не вижу.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:59

  Bosstone написав:
  antey718 написав:Получил и я свою ОКарту сегодня. Подскажите по ней есть страховка или нет? В тарифах не вижу о ней упоминаний, договор на страховку никакой не подписывал, но в отделении при выдаче карты девочка утверждала что есть страховка 1%.

В названии вашего тарифа зашифровано наличие (ins) или отсутствие страховки.
То я страховки в тарифах не вижу.


Да тариф просто O.CARD ID, ладно спишем это на некомпетентность сотрудницы.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:10

Re: О.Bank

  Bosstone написав:В названии вашего тарифа зашифровано наличие (ins) или отсутствие страховки.


А де Ви бачите назву тарифу?

p.s. отримав сьогодні нульовку, назва договору - "Угода про відкриття Кредитної лінії ... та страхування".
На питання про яке страхування мова, якщо в тексті договору про це ні слова - після консиліуму та дзвінків на "гарячу" лінію, - відповідь - Страховки немає.

p.p.s паспорт кредиту - "О.КАРД ІД".

До речі, за технічний овердрафт (закинув р2р і відразу потратив) штрафує як ТАСя з Вікендом чи нормально реагує як УкрСИб?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:31

Re: О.Bank

Делал платеж 29 декабря за кредитные,а 30 пополнил счёт.И мне насчитали кэшбэк ,как за свои.Это нормальная практика банка?Спасибо
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:04

  Вадимка написав:Делал платеж 29 декабря за кредитные,а 30 пополнил счёт.И мне насчитали кэшбэк ,как за свои.Это нормальная практика банка?Спасибо

Нормальная. Когда проврдился ваш платеж на счету уже были не кредитные а свои, потому как пополнение провелось по счету раньше. Этот момент надо учитывать
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:13

И всё-таки я никак не пойму, а в каких случаях возникают такие ситуации? Вернее так: в каких случаях возникает необходимость к концу месяца гасить о.карту в ноль? Ведь гасить нужно только траты предыдущего месяца, а не все.
Я говорю о карте без страховки.
Hotab
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