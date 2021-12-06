О.карту НИКАДА не нуна гасить в НОЛЬ!
У нее НЕТ ни старха ни абонки подобной КБВ.
Ошку нуна гасить по сроку грейса, т.е. до 62дн от РД до РД.
НС. И нуна молить иДею, шобы налила таки 20К лимиту
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:57
О.карту НИКАДА не нуна гасить в НОЛЬ!
У нее НЕТ ни старха ни абонки подобной КБВ.
Ошку нуна гасить по сроку грейса, т.е. до 62дн от РД до РД.
НС. И нуна молить иДею, шобы налила таки 20К лимиту
Додано: Чет 06 січ, 2022 16:07
Re: О.Bank
как только Вика ушла на полку, так по Окарте лимит подняли. збс
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