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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

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О.Bank 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:57

  Hotab написав:И всё-таки я никак не пойму, а в каких случаях возникают такие ситуации? Вернее так: в каких случаях возникает необходимость к концу месяца гасить о.карту в ноль? Ведь гасить нужно только траты предыдущего месяца, а не все.
Я говорю о карте без страховки.

О.карту НИКАДА не нуна гасить в НОЛЬ!
У нее НЕТ ни старха ни абонки подобной КБВ.
Ошку нуна гасить по сроку грейса, т.е. до 62дн от РД до РД.

НС. И нуна молить иДею, шобы налила таки 20К лимиту :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:07

Re: О.Bank

как только Вика ушла на полку, так по Окарте лимит подняли. збс
mihasik
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