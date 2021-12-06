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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

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О.Bank 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:57

  Hotab написав:И всё-таки я никак не пойму, а в каких случаях возникают такие ситуации? Вернее так: в каких случаях возникает необходимость к концу месяца гасить о.карту в ноль? Ведь гасить нужно только траты предыдущего месяца, а не все.
Я говорю о карте без страховки.

О.карту НИКАДА не нуна гасить в НОЛЬ!
У нее НЕТ ни старха ни абонки подобной КБВ.
Ошку нуна гасить по сроку грейса, т.е. до 62дн от РД до РД.

НС. И нуна молить иДею, шобы налила таки 20К лимиту :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:07

Re: О.Bank

как только Вика ушла на полку, так по Окарте лимит подняли. збс
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:40

  V2 написав:
А де Ви бачите назву тарифу?

В старом банкинге. Не помню, но по идее должно и в договоре указываться.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 17:27

  Hotab написав:И всё-таки я никак не пойму, а в каких случаях возникают такие ситуации? Вернее так: в каких случаях возникает необходимость к концу месяца гасить о.карту в ноль? Ведь гасить нужно только траты предыдущего месяца, а не все.
Я говорю о карте без страховки.

Такі ситуації виникають, коли клієнт не розуміє регламенту зарахування та списання коштів за різними типами операцій. Як написали вище, у нуль гасити бублика не потрібно. Я підозрюю, що це була єдина операція у клієнта, тобто, умовно, є ліміт 10к, він оплатив у межах ліміту, потім закинув 10к назад. Зарахування пройшло до списання, тому на момент списання на рахунку було 10к власних. Якби він зачекав списання або ще краще б витримав грейс, то 31.01 він би вніс не 10к, а 9597,50 і не мав би проблеми з виведенням позитивного залишку, що зараз утворився.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 00:55

Re: О.Bank

Если в нерабочие дни, то есть сейчас, пополнить о.карту по р2р и сразу заплатить этими деньгами, кб будет за кредитные или за свои?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 03:46

  Кащей написав:Если в нерабочие дни, то есть сейчас, пополнить о.карту по р2р и сразу заплатить этими деньгами, кб будет за кредитные или за свои?

Хочете просту відповідь на складне запитання. Якщо поповнюєте на суму, що менша або рівна вже списаній заборгованості, то за свої ніяк не вийде, аби не овер. У інших випадках можливі варіанти: залежить від того, як коли і на скільки перед цим оплачували та поповнювали.
klug
 
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