О.карту НИКАДА не нуна гасить в НОЛЬ!
У нее НЕТ ни старха ни абонки подобной КБВ.
Ошку нуна гасить по сроку грейса, т.е. до 62дн от РД до РД.
НС. И нуна молить иДею, шобы налила таки 20К лимиту
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:57
О.карту НИКАДА не нуна гасить в НОЛЬ!
У нее НЕТ ни старха ни абонки подобной КБВ.
Ошку нуна гасить по сроку грейса, т.е. до 62дн от РД до РД.
НС. И нуна молить иДею, шобы налила таки 20К лимиту
Додано: Чет 06 січ, 2022 16:07
Re: О.Bank
как только Вика ушла на полку, так по Окарте лимит подняли. збс
Додано: Чет 06 січ, 2022 16:40
Додано: Чет 06 січ, 2022 17:27
Такі ситуації виникають, коли клієнт не розуміє регламенту зарахування та списання коштів за різними типами операцій. Як написали вище, у нуль гасити бублика не потрібно. Я підозрюю, що це була єдина операція у клієнта, тобто, умовно, є ліміт 10к, він оплатив у межах ліміту, потім закинув 10к назад. Зарахування пройшло до списання, тому на момент списання на рахунку було 10к власних. Якби він зачекав списання або ще краще б витримав грейс, то 31.01 він би вніс не 10к, а 9597,50 і не мав би проблеми з виведенням позитивного залишку, що зараз утворився.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 00:55
Re: О.Bank
Если в нерабочие дни, то есть сейчас, пополнить о.карту по р2р и сразу заплатить этими деньгами, кб будет за кредитные или за свои?
Додано: П'ят 07 січ, 2022 03:46
Хочете просту відповідь на складне запитання. Якщо поповнюєте на суму, що менша або рівна вже списаній заборгованості, то за свої ніяк не вийде, аби не овер. У інших випадках можливі варіанти: залежить від того, як коли і на скільки перед цим оплачували та поповнювали.
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