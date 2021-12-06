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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778>

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О.Bank 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:59

Re: О.Bank

Навіщо щось вигадувати про Мастерпас? Відразу вказано, що заводитися буде сторонньою толкалкою.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:04

  Кочевник написав:Навіщо щось вигадувати про Мастерпас? Відразу вказано, що заводитися буде сторонньою толкалкою.

Мы, наверное, как-то по-разному читаем (выделение мое):
  Кащей написав:Собираюсь сделать крупную покупку, для этого забрасываю Х тыс. внешним сервисом (скорее всего, Моней или Фарсом) или собственной тянучкой в приложении о.банки (кстати, как лучше?) и, собственно, покупаю.

Собственная тянучка в приложении - это Masterpass.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:10

Re: О.Bank

разумеется, около нуля - кредитных. Текущий доступный остаток на картсчету ~ 0. Иначе бы не было этой проблемы. По опыту, пополнение сторонним р2р проведется в понедельник, списание сегодняшней покупки - во вторник-среду. Таким образом, списание пойдет за счет кредитных. Но поскольку я раньше никогда сразу не тратил заведенные только что на карту деньги, всегда ждал, когда идея их проведет по счету, то решил уточнить этот момент у совета стаи.
Заводить деньги идейным мастерпасом или сторонней толкалкой - как мне кажется, принципиально ни на что не повлияет. Просто в понедельник на полчаса-час раньше деньги проведутся.
Востаннє редагувалось Кащей в П'ят 07 січ, 2022 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:15

Re: О.Bank

  Кащей написав:разумеется, около нуля - кредитных. Текущий доступный остаток на картсчету ~ 0. Иначе бы не было этой проблемы.

Ну так тогда покупка просто не может быть проведена за свои, которых на карте нет и, я так понимаю, не будет даже после пополнения. Это вообще не проблема. У меня из-за того, что лимит только 10к, такая ситуация случалась десятки раз. Пополняю непосредственно перед покупкой и тут же покупаю. В теории звезды могут так сойтись, что покупка проведется раньше пополнения, но вероятность такого события маленькая.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:20

  ingtrans написав:
  Кащей написав:разумеется, около нуля - кредитных. Текущий доступный остаток на картсчету ~ 0. Иначе бы не было этой проблемы.

Ну так тогда покупка просто не может быть проведена за свои, которых на карте нет и, я так понимаю, не будет даже после пополнения. Это вообще не проблема. У меня из-за того, что лимит только 10к, такая ситуация случалась десятки раз. Пополняю непосредственно перед покупкой и тут же покупаю. В теории звезды могут так сойтись, что покупка проведется раньше пополнения, но вероятность такого события маленькая.

спасибо, это и хотел услышать. А пополняете как, собственным приложением или сторонним?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:23

  Кащей написав:
  ingtrans написав:
  Кащей написав:разумеется, около нуля - кредитных. Текущий доступный остаток на картсчету ~ 0. Иначе бы не было этой проблемы.

Ну так тогда покупка просто не может быть проведена за свои, которых на карте нет и, я так понимаю, не будет даже после пополнения. Это вообще не проблема. У меня из-за того, что лимит только 10к, такая ситуация случалась десятки раз. Пополняю непосредственно перед покупкой и тут же покупаю. В теории звезды могут так сойтись, что покупка проведется раньше пополнения, но вероятность такого события маленькая.

спасибо, это и хотел услышать. А пополняете как, собственным приложением или сторонним?

Чаще своим, но случалось, что приложение O.Bank в нужный момент не работало, тогда пополнял сторонним - разницы не заметил.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:32

Re: О.Bank

  Кащей написав:это и хотел услышать

Толкайте Моней :wink:
ИМХО все будет за кредитные
Ну 99% за это
Хай щастить!

ПС. А 1%, шо хитропопая иДея все переиначит :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:49

Re: О.Bank

  Amethyst написав:ИМХО все будет за кредитные
Ну 99% за это

Просто интересно, а как может быть тот 1% не за кредитные, когда своих нет и не намечается?
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:58

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:ИМХО все будет за кредитные
Ну 99% за это

Просто интересно, а как может быть тот 1% не за кредитные, когда своих нет и не намечается?

Заброшенные деньги же будут какое-то время своими, пока Идея их не проведет по счету и не погасит ими кредит. В старом ИБ это, кажется, называлось "нагромаджени кошти".
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:00

  Кащей написав:
  ingtrans написав:
  Amethyst написав:ИМХО все будет за кредитные
Ну 99% за это

Просто интересно, а как может быть тот 1% не за кредитные, когда своих нет и не намечается?

Заброшенные деньги же будут какое-то время своими, пока Идея их не проведет по счету и не погасит ими кредит.

Не будут они своими.
ingtrans
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