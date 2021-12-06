Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:15

Кащей написав: разумеется, около нуля - кредитных. Текущий доступный остаток на картсчету ~ 0. Иначе бы не было этой проблемы. разумеется, около нуля - кредитных. Текущий доступный остаток на картсчету ~ 0. Иначе бы не было этой проблемы.

Ну так тогда покупка просто не может быть проведена за свои, которых на карте нет и, я так понимаю, не будет даже после пополнения. Это вообще не проблема. У меня из-за того, что лимит только 10к, такая ситуация случалась десятки раз. Пополняю непосредственно перед покупкой и тут же покупаю. В теории звезды могут так сойтись, что покупка проведется раньше пополнения, но вероятность такого события маленькая.