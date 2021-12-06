|
|
|
О.Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:59
Навіщо щось вигадувати про Мастерпас? Відразу вказано, що заводитися буде сторонньою толкалкою.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2127
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 356 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:04
Кочевник написав:
Навіщо щось вигадувати про Мастерпас? Відразу вказано, що заводитися буде сторонньою толкалкою.
Мы, наверное, как-то по-разному читаем (выделение мое):
Кащей написав:
Собираюсь сделать крупную покупку, для этого забрасываю Х тыс. внешним сервисом (скорее всего, Моней или Фарсом) или собственной тянучкой в приложении о.банки
(кстати, как лучше?) и, собственно, покупаю.
Собственная тянучка в приложении - это Masterpass.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3373
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:10
разумеется, около нуля - кредитных. Текущий доступный остаток на картсчету ~ 0. Иначе бы не было этой проблемы. По опыту, пополнение сторонним р2р проведется в понедельник, списание сегодняшней покупки - во вторник-среду. Таким образом, списание пойдет за счет кредитных. Но поскольку я раньше никогда сразу не тратил заведенные только что на карту деньги, всегда ждал, когда идея их проведет по счету, то решил уточнить этот момент у совета стаи.
Заводить деньги идейным мастерпасом или сторонней толкалкой - как мне кажется, принципиально ни на что не повлияет. Просто в понедельник на полчаса-час раньше деньги проведутся.
Востаннє редагувалось Кащей
в П'ят 07 січ, 2022 11:18, всього редагувалось 1 раз.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1325
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:15
Кащей написав:
разумеется, около нуля - кредитных. Текущий доступный остаток на картсчету ~ 0. Иначе бы не было этой проблемы.
Ну так тогда покупка просто не может быть проведена за свои, которых на карте нет и, я так понимаю, не будет даже после пополнения. Это вообще не проблема. У меня из-за того, что лимит только 10к, такая ситуация случалась десятки раз. Пополняю непосредственно перед покупкой и тут же покупаю. В теории звезды могут так сойтись, что покупка проведется раньше пополнения, но вероятность такого события маленькая.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3373
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:20
ingtrans написав: Кащей написав:
разумеется, около нуля - кредитных. Текущий доступный остаток на картсчету ~ 0. Иначе бы не было этой проблемы.
Ну так тогда покупка просто не может быть проведена за свои, которых на карте нет и, я так понимаю, не будет даже после пополнения. Это вообще не проблема. У меня из-за того, что лимит только 10к, такая ситуация случалась десятки раз. Пополняю непосредственно перед покупкой и тут же покупаю. В теории звезды могут так сойтись, что покупка проведется раньше пополнения, но вероятность такого события маленькая.
спасибо, это и хотел услышать. А пополняете как, собственным приложением или сторонним?
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1325
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:23
Кащей написав: ingtrans написав: Кащей написав:
разумеется, около нуля - кредитных. Текущий доступный остаток на картсчету ~ 0. Иначе бы не было этой проблемы.
Ну так тогда покупка просто не может быть проведена за свои, которых на карте нет и, я так понимаю, не будет даже после пополнения. Это вообще не проблема. У меня из-за того, что лимит только 10к, такая ситуация случалась десятки раз. Пополняю непосредственно перед покупкой и тут же покупаю. В теории звезды могут так сойтись, что покупка проведется раньше пополнения, но вероятность такого события маленькая.
спасибо, это и хотел услышать. А пополняете как, собственным приложением или сторонним?
Чаще своим, но случалось, что приложение O.Bank в нужный момент не работало, тогда пополнял сторонним - разницы не заметил.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3373
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:32
Кащей написав:
это и хотел услышать
Толкайте Моней
ИМХО все будет за кредитные
Ну 99% за это
Хай щастить!
ПС. А 1%, шо хитропопая иДея все переиначит
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1590
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:49
Amethyst написав:
ИМХО все будет за кредитные
Ну 99% за это
Просто интересно, а как может быть тот 1% не за кредитные, когда своих нет и не намечается?
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3373
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:58
ingtrans написав: Amethyst написав:
ИМХО все будет за кредитные
Ну 99% за это
Просто интересно, а как может быть тот 1% не за кредитные, когда своих нет и не намечается?
Заброшенные деньги же будут какое-то время своими, пока Идея их не проведет по счету и не погасит ими кредит. В старом ИБ это, кажется, называлось "нагромаджени кошти".
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1325
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:00
Кащей написав: ingtrans написав: Amethyst написав:
ИМХО все будет за кредитные
Ну 99% за это
Просто интересно, а как может быть тот 1% не за кредитные, когда своих нет и не намечается?
Заброшенные деньги же будут какое-то время своими, пока Идея их не проведет по счету и не погасит ими кредит.
Не будут они своими.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3373
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|50553
|7221138
|
|
|6923
|1596406
|
|
MTB BANK
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
|678
|242436
|
|