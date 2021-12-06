Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:47

Amethyst написав: Угуу, такое может быть. И на КБВ такое часто было. Угуу, такое может быть. И на КБВ такое часто было.

ИМХО, то несколько другая ситуация и с другим продуктом. С О.Картой часто вторую половину месяца работаю по схеме "пополнил и тут же оплатил". В принципе бывали ситуации с непонятным начислением кешбэка, из-за которых одно время стал отслеживать даты операций и проводки, но возникали они по сути из-за операций в конце месяца. Если бы схема работала плохо, то я регулярно недосчитывался бы кешбэка, но этого не происходит.