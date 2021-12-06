Будут. Эта особенность некоторых банок. Раньше у алки было подобное - со ли не оформить рассрочку если между покупкой и проведением ее по счету заходили деньги (например выплата кэшбека). У идеи тоже есть такое
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:24
Будут. Эта особенность некоторых банок. Раньше у алки было подобное - со ли не оформить рассрочку если между покупкой и проведением ее по счету заходили деньги (например выплата кэшбека). У идеи тоже есть такое
Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:30
Re: О.Bank
Вы сейчас о О.Банке и об описанной ситуации говорите или вообще? Тогда уж расскажите, как в этой ситуации (кредитный лимит выбран почти в 0, карта пополняется на сумму, не превышающую лимит, и на следующий или даже в тот же рабочий день делается покупка) может получится покупка за свои.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:32
Угуу, такое может быть. И на КБВ такое часто было.
А щас я в принципе такое не провоцирую с Идеей т.к. разношу пополняху и трату на 2..3 дня.
Ну и последние полгода Идея стала проводить онлайн сторонние р2р-пополняхи
Ток не знаю фича это или глюк
Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:47
Re: О.Bank
ИМХО, то несколько другая ситуация и с другим продуктом. С О.Картой часто вторую половину месяца работаю по схеме "пополнил и тут же оплатил". В принципе бывали ситуации с непонятным начислением кешбэка, из-за которых одно время стал отслеживать даты операций и проводки, но возникали они по сути из-за операций в конце месяца. Если бы схема работала плохо, то я регулярно недосчитывался бы кешбэка, но этого не происходит.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:51
Re: О.Bank
И всегда так делаете именно при НЕполностью выбранном КЛ?
Смело!
У Деи ж до сих пор процессинг от УПЦ? А там и овер и зависание возможны по определению. Другое дело, шо под Ошку Дея шото подшаманила, но и тут шото бывает слетает с катушек
Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:00
Конкретно так и делаю именно при выбранном лимите. СЭПом только гашусь в конце месяца. На первую часть месяца еще хватает этих средств с погашения, а дальше да, p2p под нужную сумму и сразу оплата. Примерно за полтора года активного использования в овер не попадал. Понятно, что в случае каких-то сбоев можно попасть, но учитывая реальную вероятность я бы не назвал это смелостью.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:04
ну т.е. зависаний не наблюдается.
И на выходных такой шахер-махер тож канает..
Чудово. Слава Ошке!
Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:12
Зависаний денег ни разу не наблюдал. Само приложение далеко не беспроблемное - бывает то Masterpass отвалится, то вообще не войдешь, но в таких случаях толкаю снаружи по той же схеме. Ситуации проведения техработ не рассматриваю - это отдельный случай.
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