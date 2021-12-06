Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:22

ingtrans написав: Amethyst написав: ingtrans, ну то все понятно

А Мастерпасс сам по себе глючное творение , ну то все понятноА Мастерпасс сам по себе глючное творение

Полностью согласен. Тем не менее, деньги всегда приходят фактически сразу - как правило, только пополнил, а тут уже и СМС пришла. Полностью согласен. Тем не менее, деньги всегда приходят фактически сразу - как правило, только пополнил, а тут уже и СМС пришла.

Сторонним пополнять - все тоже самое. У меня тоже лимит всего 10, поэтому тоже пополняю прямо перед покупкой. За полтора года ни разу не наблюдал, чтобы списывалось за свои. Ну и понятно, что никаких оверов.Ну и чтобы два раза не вставать - идея пополнение любым сервисом проводит день в день. Затык был один раз, в последний день какого-то месяца осени в позапрошлом году, когда идея провела пополнение на следующий день. Так как я не сторонник последнего дня и погашаю все кредитки за день до рд, то делаю так каждый месяц, и наблюдаю.