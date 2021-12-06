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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:29

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:ingtrans, ну то все понятно
А Мастерпасс сам по себе глючное творение :)

Полностью согласен. Тем не менее, деньги всегда приходят фактически сразу - как правило, только пополнил, а тут уже и СМС пришла.

Нее, "приходят фактически" то ж тока авторизац остаток, а фактически нуна смотреть в Выписке. Вот в старом ИБ все видно это ваше фактически.
А вы вот выписку закажите в отд-и, шо там то будет и увидете по факту как вы рискуете :)
Это ж не Моня и не Приват
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:36

Re: О.Bank

  Amethyst написав:Нее, "приходят фактически" то ж тока авторизац остаток, а фактически нуна смотреть в Выписке. Вот в старом ИБ все видно это ваше фактически.
А вы вот выписку закажите в отд-и, шо там то будет и увидете по факту как вы рискуете
Это ж не Моня и не Приват

Я же уже выше писал, что одно время отслеживал даты операций и проводок. Причем довольно долго, с полгода. Там всё хорошо - проводка на вход либо в тот же рабочий день, либо в крайнем случае на следующий. На выход же проводка на 2-3 день.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:22

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:ingtrans, ну то все понятно
А Мастерпасс сам по себе глючное творение :)

Полностью согласен. Тем не менее, деньги всегда приходят фактически сразу - как правило, только пополнил, а тут уже и СМС пришла.

Сторонним пополнять - все тоже самое. У меня тоже лимит всего 10, поэтому тоже пополняю прямо перед покупкой. За полтора года ни разу не наблюдал, чтобы списывалось за свои. Ну и понятно, что никаких оверов.
Ну и чтобы два раза не вставать - идея пополнение любым сервисом проводит день в день. Затык был один раз, в последний день какого-то месяца осени в позапрошлом году, когда идея провела пополнение на следующий день. Так как я не сторонник последнего дня и погашаю все кредитки за день до рд, то делаю так каждый месяц, и наблюдаю.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:34

Re: О.Bank

  Stringer написав:Так как я не сторонник последнего дня и погашаю все кредитки за день до рд, то делаю так каждый месяц, и наблюдаю.

А в последний день у них таки шото происходит.
Причем даже СЭП может подвиснуть в последний день, но мне после жалобы все сторнировали (тада, по КБВ :))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:06

  Кащей написав:Спасибо. Постараюсь точнее описать ситуацию. Сейчас на карте около нуля. Все сделанные ранее операции уже проведены по счету. Собираюсь сделать крупную покупку, для этого забрасываю Х тыс. внешним сервисом (скорее всего, Моней или Фарсом) или собственной тянучкой в приложении о.банки (кстати, как лучше?) и, собственно, покупаю. Проведется этот заброс банком не ранее понедельника. Покупка - скорее всего, во вторник или среду. Вроде должно быть за кредитные.

Идея все же провела покупку сегодня, в первый же рабочий день. Пополнение - конечно, тоже сегодня, но предчувствия у меня нехорошие, в выписке все идет вперемешку. Еще и несколько возвратов наложилось, которые за праздники набежали.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:14

  Кащей написав:
  Кащей написав:Спасибо. Постараюсь точнее описать ситуацию. Сейчас на карте около нуля. Все сделанные ранее операции уже проведены по счету. Собираюсь сделать крупную покупку, для этого забрасываю Х тыс. внешним сервисом (скорее всего, Моней или Фарсом) или собственной тянучкой в приложении о.банки (кстати, как лучше?) и, собственно, покупаю. Проведется этот заброс банком не ранее понедельника. Покупка - скорее всего, во вторник или среду. Вроде должно быть за кредитные.

Идея все же провела покупку сегодня, в первый же рабочий день. Пополнение - конечно, тоже сегодня, но предчувствия у меня нехорошие, в выписке все идет вперемешку. Еще и несколько возвратов наложилось, которые за праздники набежали.

А где Вы видите проводку? В приложении давно перестали показывать такие данные.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:20

  Кащей написав:
  Кащей написав:Спасибо. Постараюсь точнее описать ситуацию. Сейчас на карте около нуля. Все сделанные ранее операции уже проведены по счету. Собираюсь сделать крупную покупку, для этого забрасываю Х тыс. внешним сервисом (скорее всего, Моней или Фарсом) или собственной тянучкой в приложении о.банки (кстати, как лучше?) и, собственно, покупаю. Проведется этот заброс банком не ранее понедельника. Покупка - скорее всего, во вторник или среду. Вроде должно быть за кредитные.

Идея все же провела покупку сегодня, в первый же рабочий день. Пополнение - конечно, тоже сегодня, но предчувствия у меня нехорошие, в выписке все идет вперемешку. Еще и несколько возвратов наложилось, которые за праздники набежали.

Ооочень интерестно.
Держите нас в курсе
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:49

  Кащей написав:
  Кащей написав:Спасибо. Постараюсь точнее описать ситуацию. Сейчас на карте около нуля. Все сделанные ранее операции уже проведены по счету. Собираюсь сделать крупную покупку, для этого забрасываю Х тыс. внешним сервисом (скорее всего, Моней или Фарсом) или собственной тянучкой в приложении о.банки (кстати, как лучше?) и, собственно, покупаю. Проведется этот заброс банком не ранее понедельника. Покупка - скорее всего, во вторник или среду. Вроде должно быть за кредитные.

Идея все же провела покупку сегодня, в первый же рабочий день. Пополнение - конечно, тоже сегодня, но предчувствия у меня нехорошие, в выписке все идет вперемешку. Еще и несколько возвратов наложилось, которые за праздники набежали.

Проводку смотрите в старом иб?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:28

Re: О.Bank

По О-карте появилась программа реф.ссылок, вот такое пришло сегодня на вайбер:
Завантаж та активуй додаток O.Bank за цим посиланням
viber://pa?chatURI=Obankua&context=02752926
Отримуй 50 грн при реєстраціі О.Карти або 100 грн скориставшись кредитним лімітом
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:56

  ВIВ написав:По О-карте появилась программа реф.ссылок, вот такое пришло сегодня на вайбер:

Этой программе уже как минимум полгода... Или вы это таким способом свою рефку решили проветрить ;)
Flamingo
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