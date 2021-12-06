Amethyst написав:ingtrans, ну то все понятно А Мастерпасс сам по себе глючное творение
Полностью согласен. Тем не менее, деньги всегда приходят фактически сразу - как правило, только пополнил, а тут уже и СМС пришла.
Нее, "приходят фактически" то ж тока авторизац остаток, а фактически нуна смотреть в Выписке. Вот в старом ИБ все видно это ваше фактически. А вы вот выписку закажите в отд-и, шо там то будет и увидете по факту как вы рискуете Это ж не Моня и не Приват
Amethyst написав:Нее, "приходят фактически" то ж тока авторизац остаток, а фактически нуна смотреть в Выписке. Вот в старом ИБ все видно это ваше фактически. А вы вот выписку закажите в отд-и, шо там то будет и увидете по факту как вы рискуете Это ж не Моня и не Приват
Я же уже выше писал, что одно время отслеживал даты операций и проводок. Причем довольно долго, с полгода. Там всё хорошо - проводка на вход либо в тот же рабочий день, либо в крайнем случае на следующий. На выход же проводка на 2-3 день.
Amethyst написав:ingtrans, ну то все понятно А Мастерпасс сам по себе глючное творение
Полностью согласен. Тем не менее, деньги всегда приходят фактически сразу - как правило, только пополнил, а тут уже и СМС пришла.
Сторонним пополнять - все тоже самое. У меня тоже лимит всего 10, поэтому тоже пополняю прямо перед покупкой. За полтора года ни разу не наблюдал, чтобы списывалось за свои. Ну и понятно, что никаких оверов. Ну и чтобы два раза не вставать - идея пополнение любым сервисом проводит день в день. Затык был один раз, в последний день какого-то месяца осени в позапрошлом году, когда идея провела пополнение на следующий день. Так как я не сторонник последнего дня и погашаю все кредитки за день до рд, то делаю так каждый месяц, и наблюдаю.
Кащей написав:Спасибо. Постараюсь точнее описать ситуацию. Сейчас на карте около нуля. Все сделанные ранее операции уже проведены по счету. Собираюсь сделать крупную покупку, для этого забрасываю Х тыс. внешним сервисом (скорее всего, Моней или Фарсом) или собственной тянучкой в приложении о.банки (кстати, как лучше?) и, собственно, покупаю. Проведется этот заброс банком не ранее понедельника. Покупка - скорее всего, во вторник или среду. Вроде должно быть за кредитные.
Идея все же провела покупку сегодня, в первый же рабочий день. Пополнение - конечно, тоже сегодня, но предчувствия у меня нехорошие, в выписке все идет вперемешку. Еще и несколько возвратов наложилось, которые за праздники набежали.
Кащей написав:Спасибо. Постараюсь точнее описать ситуацию. Сейчас на карте около нуля. Все сделанные ранее операции уже проведены по счету. Собираюсь сделать крупную покупку, для этого забрасываю Х тыс. внешним сервисом (скорее всего, Моней или Фарсом) или собственной тянучкой в приложении о.банки (кстати, как лучше?) и, собственно, покупаю. Проведется этот заброс банком не ранее понедельника. Покупка - скорее всего, во вторник или среду. Вроде должно быть за кредитные.
Идея все же провела покупку сегодня, в первый же рабочий день. Пополнение - конечно, тоже сегодня, но предчувствия у меня нехорошие, в выписке все идет вперемешку. Еще и несколько возвратов наложилось, которые за праздники набежали.
А где Вы видите проводку? В приложении давно перестали показывать такие данные.
Кащей написав:Спасибо. Постараюсь точнее описать ситуацию. Сейчас на карте около нуля. Все сделанные ранее операции уже проведены по счету. Собираюсь сделать крупную покупку, для этого забрасываю Х тыс. внешним сервисом (скорее всего, Моней или Фарсом) или собственной тянучкой в приложении о.банки (кстати, как лучше?) и, собственно, покупаю. Проведется этот заброс банком не ранее понедельника. Покупка - скорее всего, во вторник или среду. Вроде должно быть за кредитные.
Идея все же провела покупку сегодня, в первый же рабочий день. Пополнение - конечно, тоже сегодня, но предчувствия у меня нехорошие, в выписке все идет вперемешку. Еще и несколько возвратов наложилось, которые за праздники набежали.
Кащей написав:Спасибо. Постараюсь точнее описать ситуацию. Сейчас на карте около нуля. Все сделанные ранее операции уже проведены по счету. Собираюсь сделать крупную покупку, для этого забрасываю Х тыс. внешним сервисом (скорее всего, Моней или Фарсом) или собственной тянучкой в приложении о.банки (кстати, как лучше?) и, собственно, покупаю. Проведется этот заброс банком не ранее понедельника. Покупка - скорее всего, во вторник или среду. Вроде должно быть за кредитные.
Идея все же провела покупку сегодня, в первый же рабочий день. Пополнение - конечно, тоже сегодня, но предчувствия у меня нехорошие, в выписке все идет вперемешку. Еще и несколько возвратов наложилось, которые за праздники набежали.
По О-карте появилась программа реф.ссылок, вот такое пришло сегодня на вайбер: Завантаж та активуй додаток O.Bank за цим посиланням viber://pa?chatURI=Obankua&context=02752926 Отримуй 50 грн при реєстраціі О.Карти або 100 грн скориставшись кредитним лімітом