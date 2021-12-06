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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 січ, 2022 15:32
Flamingo
Боже упаси, мне просто сегодня только пришло
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